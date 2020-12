Innecesario un bloque de gobernadores morenistas para contrarrestar a la Alianza Federalista: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las acciones de constitucionalidad emprendidas por la Alianza Federalista de Gobernadores en materia presupuestal.

Una vez más, el mandatario inscribió el reclamo de los gobernadores de extracción opositora, en el contexto político-electoral, conminándolos a presentar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. La razón: su insistencia en que los recursos asignados a las entidades federativas se han entregado y programado conforme a la fórmula establecida por dicho ordenamiento.

Por lo anterior, pidió a los gobernadores inconformes que, en lugar de “presentar denuncias” en reclamo de recursos –aludiendo a la controversia constitucional presentada la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación—hagan una iniciativa de reforma.

La interpretación del presidente sobre las posiciones asumidas por la Alianza Federalista de Gobernadores se ha mantenido en señalar una orientación electoral por los comicios de 2021, un argumento que ofrece en distintos temas y que hoy extendió, por ejemplo, a las denuncias sobre senadores con aspiraciones a gobernar alguna entidad federativa.

Luego del activismo de los gobernadores de extracción opositora, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que es de Morena, propuso integrar un bloque de gobernadores morenistas para contrapesar, lo que esta mañana fue desdeñado por el presidente López Obrador.

“No creo que sea necesario, no me meto en estas cosas. Soy respetuoso de la decisión que tomen los gobernadores, pero no creo que eso ayude… el agruparse en bloques. Más, si el propósito es de tipo político electoral”.

Esta vez el mandatario aprovechó para informar que no se va a inmiscuir en el proceso electoral de 2021 y, ante la presentación de denuncias sobre los senadores Cruz Pérez Cuéllar (Morena) y Gustavo madero (PAN), refirió que se trata de perfiles que buscan gobernar Chihuahua y concluyó:

“Por lógica es un asunto político-electoral. Va a seguir pasando, no nos debe de extrañar. No sólo se da en México, se da en cualquier país del mundo. Nosotros no nos vamos a meter en eso, no terminaríamos, no nos corresponde”.