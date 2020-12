'Proyecto Cartel': investigación internacional sobre el homicidio de Regina Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocho años después del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, periodistas de diversos medios del mundo retomaron el caso en busca de su esclarecimiento, ante las dudas que dejó la versión oficial.

El consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó el homicidio de la periodista de Proceso como parte del “Proyecto Cartel”, un trabajo de periodismo de colaboración en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países.

Por primera vez, autoridades involucradas en la investigación y juicio del asesinato de Regina decidieron dar su versión sobre el crimen, cometido en abril de 2012 en Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), en México han sido asesinados 119 periodistas desde el año 2000, cuando inició el cambio de poder en México.

Además del caso de Regina Martínez, el #CartelProject investigó actividades de la delincuencia organizada en México, como el tráfico de armas y drogas, y el papel de las autoridades en el ciberespionaje.

Con sede en París, @FbnStories coordinó durante 10 meses la investigación en la que, además de Proceso, participaron The Washington Post, de Estados Unidos; The Guardian, del Reino Unido; Le Monde, de Francia; Süddeutsche Zeitung, de Alemania; y El País, de España.

Asimismo, The South China Morning Post, de China; Haartz, de Israel; The Star, de Canadá; Expresso, de Portugal; France Télévisions, Radio France; De Volkskrant, de Países Bajos; WDR y Die Zeit, de Alemania; RTS, de Suiza; SVT, de Suecia; Le Soir y Knack de Bélgica; The Lede, de India; Daraj, de Líbano, y La Prensa, de Panamá.

También organizaciones de periodismo de investigación como Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de México y España, e Investigative Reporting Project Italy (IRPI), de Italia.