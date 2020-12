Ssa: el reto, la recuperación total de enfermos graves por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante el incremento de casos de contagiados de enfermos de covid-19, el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, admitió que el reto para las autoridades sanitarias es lograr que las personas que enfermaron gravemente puedan recuperarse en su totalidad.

“El reto está en el grupo que necesita rehabilitación más especializada y que debe llevarse a cabo en instalaciones que cuenten con el equipamiento y las herramientas para darla”, indicó en la conferencia de prensa sobre covid-19 en el país.

Recordó, no obstante, los rezagos en el Sistema Nacional de Salud Pública que datan de más de 30 años, donde lo relacionado con la rehabilitación corrió la misma suerte de abandono y no sólo para las respiratorias sino todas las enfermedades que se complican o producen secuelas o dejan cicatrices y requieren una atención que no se tiene, en este momento, en la mejor de las coberturas o capacidades.

“El sistema de salud tenía y tiene en cierto grado, una deficiencia de especialistas en las diferentes áreas que se requieren para la atención de pacientes y es por eso que se implementó ya, a partir de este año, poder incrementar los médicos residentes que están llevando a cabo ya una especialización y que, por lo tanto, en 3, 4 o 5 años dependiendo la especialidad que cada uno haya escogido podemos tener una nueva y mayor generación de médicos especialistas que se puedan integrar al sistema de salud”, señaló.

En ese sentido, comentó que, en cuanto a la rehabilitación, se debe tomar en cuenta que hay una variabilidad de esta afectación porque mientras más grave haya sido el caso o la evolución clínica del paciente o de la persona que sufrió covid-19 se espera que pueda haber un mayor daño a órganos específicos y funciones específicas del organismo.

“En función de este daño la rehabilitación puede requerir no solo más tiempo, sino de la participación de elementos adicionales para llevar a cabo esta recuperación”, dijo.

No así necesariamente para quienes han tenido covid-19 leve o que no tuvieron tanta afectación o tanta secuela que en su momento son menores y pueden ser atendidas con programas de rehabilitación a larga distancia o a través de las herramientas disponibles en la página de coronavirus.gob.mx, añadió.

Ahí, comentó, a través de actividades que van dirigidas a recuperar nuevamente la capacidad pulmonar y reforzar nuevamente la musculatura que está involucrada en expandir los pulmones que son los que realizan el intercambio de oxígeno será suficiente para poder lograr, en su momento, una mejora o una recuperación total en la enfermedad.