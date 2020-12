AMLO presume segundo lugar entre los presidentes mejor evaluados en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, en una medición sobre la aprobación o rechazo a diversos presidentes del mundo, realizada por Morning Consulting, él está en el segundo lugar entre los mejores evaluados.



“No se vayan a enojar mucho los conservadores, los fifís”, expresó en la conferencia de prensa matutina, tras explicar que se trata de una encuesta realizada el pasado 23 de diciembre a los ciudadanos sobre cómo los pueblos ven a sus jefes de Estado en el mundo.

“Narendra Modi, de la India, está en primer lugar y nosotros estamos en segundo. Australia es el tercero. Es 62% de aprobación y en contra 33% El número uno es el señor Modi, él trae como 75% y en contra 20%. Es el primer lugar”, indicó.

Luego pidió mostrar la encuesta, al azar. “A ver, uno de los que le gustan a los conservadores”, y pusieron al presidente de España, Pedro Sánchez, a lo que exclamó: “¡Ah no! Ese no lo pongan”, pero luego rectificó: “Bueno, ponlo, ya lo pusiste”.

Y comentó: “A ver, ahí, ¿cómo está? 58% en contra, 36% a favor. Otro, para que no nos carguemos con… de otro continente. Trudeau, de Canadá, 52% a favor, 41% en contra. Uno más y ya se los dejamos en las redes: la señora Merkel, 59% a favor, 35% en contra. Entonces, ahí vamos, muchas gracias al pueblo de México”.

Antes, cuando se le preguntó si esperaba seguir teniendo la confianza del pueblo en vísperas de 2021, año electoral, López Obrador aseguró que no le fallará ni traicionará al pueblo de México, pero lo que sí tenía que hacer es agradecerle su confianza y su respaldo al gobierno.

“Amor con amor se paga. A pesar de toda la campaña en contra, la gente nos está dando su confianza y eso nos obliga a no fallar, a trabajar más, sin descanso. Y sacar adelante al país y hacer realidad la Cuarta Transformación, y estoy optimista”.

Después --antes de dar a conocer la encuesta-- añadió: “Pero ya que estamos en esto, que no se enojen tanto mis adversarios ¿no? Pero les vamos a dar a conocer aquí, no es para presumir ¿eh?, es pobremente. A ver si no consigues la encuesta internacional”.

Aunque ofreció disculpas, porque para él el poder es humildad, dijo que tampoco está mal que la gente sepa estos datos que –añadió– no verán en la mayoría de los medios de comunicación.

“Entonces, esta es una información de una empresa que se dedica a hacer encuestas en los países para ver cómo ve la gente a sus gobernantes. Entonces es una encuesta que se llevó a cabo ahora en diciembre, de cómo ven los pueblos a sus jefes de Estado, a sus presidentes, en el mundo”, señaló, y cuando los reporteros se alistaban para preguntar, contestó: “No he terminado. Si también la casa juega”.