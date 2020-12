López-Ridaura: falta conocer el caso completo del enfermero vacunado que contrajo covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante las suspicacias generadas por el enfermero californiano que dio positivo a SARS-CoV-2 después de aplicarse la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, pidió no adelantar vísperas hasta saber el contexto completo.

En este caso, el funcionario comentó que su primera pregunta es si el enfermero recibió las dos dosis de la vacuna, “porque hay la posibilidad de que haya recibido la primera y si es así pues no hay ninguna razón para que estuviera protegido este enfermero”, consideró en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Si es la segunda dosis de la vacuna, indicó, se deben checar los tiempos, si pasaron 21 días desde la primera dosis, más los 15 días que se espera se empiece a tener la protección.

“Sí sería un dato de interés”, pero, añadió, “no creo. No me dan los días de si se puso la segunda dosis y pasaron los 15 días de la segunda dosis. Creo que no estamos a 40 días de que se aplicó la primera dosis en Estados Unidos. Entonces, hay que esperar porque a la primera dosis no se logra inmunidad”.

Respecto a por qué al sector salud se le vacunará contra la covid-19 elaborada por Pfizer y BioNTech ,que tiene efectividad hasta de 95%, y a la población en general sería la elaborada por CanSino Biologics, que tiene el 79%, el doctor desmintió que la lógica de la estrategia sea así, es más compleja y tiene relación con el operativo para vacunar a la población de comunidades remotas.

En su opinión, la vacuna de Pfizer y BioNTech, a diferencia de otras opciones que se tendrán en el futuro, tiene una serie de restricciones logísticas, especialmente la red de frío. Esto implica que para lugares remotos, con dificultad operativa esto sí sea una limitante.

“No es que para ciertas personas, es para ciertas regiones, y para cierta progresión de la estrategia”, aclaró.

Para lugares aún más remotos también, el hecho de tener dos dosis, implica una dificultad logística adicional, porque tenemos un riesgo importante de tener una cobertura a la primera dosis y después que la cobertura sea mucho menor y eso sí sería un desperdicio de toda la estrategia porque la inmunidad para nada se consigue en una sola dosis, entonces es un desperdicio del insumo y de toda la estrategia, consideró.

Y “para no quedarnos con la idea de que una va para los médicos y otra para la población en general, conforme se vayan incorporando se van a ir estableciendo este tipo de estrategias. Pero también es importante que los porcentajes de efectividad tampoco estén bien definidos. El hecho de aprobar una vacuna en esta situación de emergencia, implica poder aprobar, con ensayos que se tienen y que todavía puedan dar más información”, señaló.

Al día de hoy, añadió, la única vacuna que ha tenido resultados claros para su aprobación es la de Pfizer. “Vamos a seguir observando, los datos de CanSino aún son muy preliminares para poder decirlos de manera final”, dijo.

Respecto a la creencia de una mayor efectividad con la combinación de dos vacunas, como la de AstraZeneca con la Sputnik V, López Ridaura aclaró que en algún momento se planteó una investigación proactiva respecto a la combinación de las vacunas, pero no existe un reporte científico de eso.

“No vale la pena, no es necesario, el ponerse dos o tres vacunas para que ‘amarre’, para decir, ‘así ya está mejor’, no, eso no. No hay ninguna justificación. Si hay una contraindicación tampoco está claro, en general tampoco hay una justificación para hacerlo”, afirmó.

Es importante, añadió, que la gente se va a poner una sola vacuna y el estudio que se aprobará es sobre esa misma vacuna y por sí sola es suficiente.