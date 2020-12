Zoé Robledo niega que la plataforma del IMSS haya fallado en el caso de #LordVacuna

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, rechazó que la plataforma utilizada por esta institución para saber a qué personal médico se debe vacunar contra covid-19 sea la que falló y por eso se inyectó al director del Centro Médico, “Lic. Adolfo López Mateos”, José Rogel Romero y a sus familiares, en el caso conocido ya en redes como #LordVacuna.

En conferencia de prensa, recordó que desde el martes se decía que en el Batallón de Rayón en el Estado de México, por una falla del Seguro Social, se había vacunado al director de un hospital del Instituto de Salud del Estado de México y a sus familiares, el 24 de diciembre pasado.

“De hecho, tuve una comunicación con el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo y él me lo confirmó, no hubo un boletín, pero fue una información de manera incorrecta porque parecía que estaban echando la culpa de la falla a una plataforma del IMSS que además se informaba, era subrogada, que no es así.

“No, la plataforma no es la que determina los niveles éticos de las personas a la hora de decidir a quién vacunan y a quién no y en ese caso, esas primeras vacunaciones se hicieron con listados manuales. Se aclaró que no se tuvo nada que ver ahí”, aseguró.

Admitió que ha habido casos de directivos de un hospital que se está vacunando y recordó el del director del Hospital de Especialidades de La Raza, quien, sin embargo, aclaró es una persona que ha atendido a pacientes con covid-19 y presenta ciertas comorbilidades, por lo que cubría los requisitos de vacunar al personal de salud y entre ellos, a los más vulnerables.

Es más, comentó que hay una noticia de personal en Coahuila que se dice que se vacunó a personal que no es de atención médica Covid-19 y ya lo comentó con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para determinar que las personas que se van a vacunar, en esta primera etapa, sean solamente quienes están en ese padrón.

En consecuencia, anunció que giró un oficio a los directores de los hospitales y a los 35 representantes del IMSS en los estados, donde les aclaró que “hay que poner al frente a quienes estuvieron siempre al frente. Es importante poner en primer lugar de la fila al que estuvo en la primera línea de la batalla” y les pidió paciencia porque, aseguró, todos serán vacunados”.

Porque, agregó, “debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigado y que quede claro: Nadie que no sea personal de salud que esté atendiendo covid-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa. Nadie incluye al nivel central.

“Nadie empieza conmigo mismo, con mi familia y con mis más cercanos colaboradores”, comentó y apeló a su naturaleza humana para la solidaridad, ética, profesionalismo y orden.

En ese sentido, comentó que si alguien por su sentido de egoísmo no logra entender por qué debe ser la vacunación de esa manera, pues deben explicarle y convencer a esa persona, pero si insiste y lo logra pues tendrán que investigar y tomar medidas al respecto, añadió.

“He hablado con el sindicato también y están en esta misma posición y están también haciendo lo mismo con los delegados y secretarios generales y todo lo contrario, nos están ayudando a que esta selección sea realmente justa y un reconocimiento a quienes han estado ahí”, comentó.

¿Cuál es la plataforma del IMSS?

Es una plataforma que nació para la condecoración Miguel Hidalgo en un principio, donde se enlistó digitalmente los nombres de todo el personal médico y de enfermería que era susceptible para ser premiado con la condecoración por haber atendido a pacientes con Covid-19.

La condecoración Miguel Hidalgo no se determinó de manera arbitraria ni por los directores de las instituciones ni siquiera por los directores de los hospitales, lo determinaron los propios pacientes recuperados. Entonces, un paciente recuperado metía su CURP porque quería votar o nominar a alguien, y entonces se sabía si esa persona había estado o no en un hospital atendiendo covid-19 y en qué institución.

Como ya se tenía ingresado un primer universo de personal médico especialistas, generales, de confianza, de base, eventual, residente o personal de enfermería especialistas o auxiliares, se planteó que pudiera utilizarse. A ese se le van incorporando lo que estamos trabajando juntos, el resto de categorías, camilleros, conductores de ambulancia, etcétera.

“Buscamos que cuando a un director de hospital se le pida que elija a quién hay que vacunarse, (tenga) la sensibilidad y el conocimiento de quiénes sí y quiénes no. Elegirá de esa lista nada más, de la que le aparece para evitar que escriba ahí su nombre o de personal que no ha estado, de un familiar o un amigo”, resaltó.