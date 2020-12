AMLO hace un llamado a la "responsabilidad" para contener al covid en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un llamado a permanecer en casa y una serie de lineamientos, fueron emitidos hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de evitar un incremento en los contagios por covid-19.

En medio del incremento de casos en la Ciudad de México, el mensaje se dirigió principalmente a los habitantes de esta, aunque su alcance es nacional, por considerar que es importante autolimitarse, no relajar la disciplina y no confiarnos durante diciembre.

“Con todo respeto, les invito a que, en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones, los mexicanos, y en especial los habitantes de la Ciudad de México, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios de covid-19”, dijo.

El llamado, enfático en considerar la reducción de actividades entre los días 12 y 24 de diciembre, fue realizado durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, destacando la libertad de acatar las medidas de distancia social, respecto a las cuales, el mandatario expuso no implican medidas coercitivas, prohibiciones o toque de queda, pues insistió como viene diciendo desde marzo, en no ser partidario de su implementación.

En las últimas semanas, los casos de covid-19, especialmente en la Ciudad de México, y varias entidades, han registrado un incremento en la velocidad de contagio.

Los lineamientos emitidos, consisten en 10 enunciados sobre no salir de casa excepto si hay algo realmente importante que hacer y guardar sana distancia; comunicarse a través de llamadas y mensajes; no recibir visitas de familiares y amigos; no hacer fiestas ni reuniones; atenderse ante la presentación de cualquier síntoma y “dejar los regalos para otro momento”.

Además, anunció la ampliación de la disponibilidad de camas en el sistema sanitario capitalino, descartando saturación de hospitales.

Aunque admitió que en la Ciudad de México se registran más contagios, dijo que no se trata de algo descontrolado ni alarmante, pero consideró que el mes de diciembre es especial y “no podemos confiarnos”.

El mandatario fue insistente en que su mensaje fuera publicado por los medios de comunicación, por lo que relegó otros temas y anuncios, a fin de priorizar el llamado al autocuidado.