AMLO ordena investigar contratos de su prima Felipa y pide a Pemex informar hoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una investigación y su resultado serán presentados hoy mismo para aclarar la participación de una prima del presidente Andrés Manuel López Obrador en negocios con el gobierno.

La posición presidencial fue insistente en lo que ha venido planteando desde el inicio de la administración: que no se pertenece, que como presidente no tiene familiares ni amigos, que no recomienda a nadie para contratos y que en su gobierno no son iguales a las pasadas administraciones.

El nuevo escándalo que salpica a la familia del mandatario detonó ayer, cuando el portal Latinus, que dirige el comunicador Carlos Loret de Mola, publicó la serie de contratos obtenidos entre 2019 y 2020, con un monto acumulado de 365 millones de pesos, por Litoral Laboratorios Industriales, cuya apoderada legal es Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente.

Los contratos expuestos por la mencionada publicación se suscribieron con Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otras entidades gubernamentales desde que López Obrador es presidente de México, en diferentes casos, por adjudicación directa.

El mandatario fue cuestionado al respecto durante su conferencia de prensa matutina, en la que reaccionó afirmando desconocer el asunto, ironizando sobre la publicación y anunciando que hoy mismo, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informará al respecto.

“No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, amiguismo, nepotismo… ninguna de esas lacras de la política ¡no somos iguales!”, dijo.

López Orador leyó el memorándum que emitió en junio de 2019, en el que rechazaba actos de influyentismo y corrupción, advirtiendo que, si algún familiar suyo realiza algo indebido, debe ser investigado y procesado.

El caso de Felipa Guadalupe Obrador Olán, es el segundo escándalo de corrupción que detona sobre familiares del presidente en el semestre pues, la tercera semana de agosto, la misma publicación, Latinus, publicó tres videos y un audio en el que se observa a Pio López Obrador, hermano del mandatario, recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, aparentemente en 2015.

El hermano del titular del Ejecutivo, enfrenta procesos en los que ha venido alegando prescripción, mientras que David León debió dejar la administración federal en la que se desempeñaba como titular de Protección Civil y estaba anunciado para dirigir una nueva empresa paraestatal dedicada a la distribución de medicamentos.