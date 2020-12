Calderón asegura que MVS Radio le ofreció despedir a Carmen Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El expresidente Felipe Calderón aseguró en la Feria del Libro de Guadalajara 2020 que, durante su sexenio, MVS Radio le ofreció despedir a la periodista Carmen Aristegui pero, según él, no aceptó.

El hecho ocurrió en 2011, cuando la periodista preguntó en el programa de radio del viernes 3 de febrero sobre el supuesto alcoholismo de Calderón, a partir de una manta que se había desplegado en la Cámara de Diputados y, por eso, la sacaron del aire del 7 al 18 de febrero de ese año.

“La controversia que tuve, por ejemplo, con Carmen Aristegui. La empresa llegó a ofrecerme su cabeza. Definitivamente es una decisión, les mandé decir, es una decisión que ustedes tienen que ver, pero el gobierno no lo pide. Ella me ha calumniado, pero está en su derecho de hablar, este país es libre y siguió en ese medio”.

Esta versión se contrapone con la que, el 15 de agosto de 2012, ofreció el presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, quien relató las presiones que Alejandra Sota, quien fuera la coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de Calderón ejerció en su contra, en una llamada que le hizo el 4 de febrero de 2011 para exigir que Aristegui se disculpara públicamente por la pregunta al aire sobre el supuesto alcoholismo del entonces presidente.

Ese mismo día, relató el empresario, acudió a una reunión que había sido programada con anterioridad con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, y sobre el escritorio del secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda ‘2.5 GHz’, dijo y agregó:

“El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: ‘Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MVS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del Presidente”, afirmó.

Ante la reacción ciudadana por el despido de Aristegui, se reunió con el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quien, durante la plática, le señaló textualmente: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5HGz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día”.

Esta amenaza, según Vargas, “era un chantaje inaceptable” y por eso la recontrató y el 21 de febrero de 2011 Aristegui volvió al aire.

En su versión actual, Calderón agregó: “En el siguiente sexenio yo creo que volvieron con la misma oferta y entonces la despidieron. Había con esa empresa un tema muy importante de concesiones radiofónicas y espectro”, reconoció durante la presentación virtual de su libro Decisiones Difíciles, moderado por el conductor Leonardo Curzio.

Se refirió así a la salida de Aristegui de MVS Radio del 15 de marzo de 2015, después de polémicas entre la periodista y la empresa por su participación en Mexicoleaks y porque el 9 de noviembre de 2014 publicó una investigación periodística sobre la Casa Blanca, la mansión de Lomas de Chapultepec, de Angélica Rivera, exesposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, valuada en 86 millones de pesos, y el conflicto de interés generado porque el vendedor era el contratista preferido de Peña Nieto, el dirigente de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú.

¿Cómo terminó el caso Aristegui?

En febrero de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia de un tribunal federal que declaró ilegal e indebida la conclusión del contrato entre Aristegui y MVS.

“Después de 4 años, les comparto nuestra primera victoria definitiva: Mis abogados me informan que MVS se desistió del juicio en mi contra por la terminación del contrato” y “ratifica que la actuación de MVS fue ilegal”, informó Aristegui en sus redes sociales.

Reconoció que falta la resolución de la SCJN en el juicio en su contra por daño moral sobre lo que escribió en el libro La Casa Blanca de EPN. “Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad”, sentenció.