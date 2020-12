AMLO se desmarca del caso Felipa: "en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión", dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los contratos asignados a una empresa de Felipa Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron por descuido o por omisión; la instrucción presidencial: que se actúe conforme a la ley.

De acuerdo con el mandatario, el año pasado, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le informó que la empresa de su prima Felipa participaba en una licitación, que había un posible conflicto de intereses y la instrucción fue que no se otorgaran contratos.

Sin embargo, dijo el presidente hoy en su conferencia de prensa, la empresa de su prima participó en licitaciones en consorcio con otras empresas donde no figuraba su nombre como participante en la licitación:

“El año pasado el director de Pemex me dijo que había un posible conflicto de intereses, y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos. Pero luego, como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás… se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participa en otras licitaciones y se les entregan contratos a varias empresas, entre esas, la de mi prima.

El caso fue documentado por el portal digital Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola el pasado jueves; el viernes, el presidente López Obrador instruyó una investigación y aclaración a Pemex que, el sábado, informó cancelaba los contratos de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, por haber omitido informar “datos sensible” del posible conflicto de intereses.

López Obrador insistió hoy en que su gobierno no tiene corrupción ni influyentismo y en que, así se trate de familiares, no registrará prácticas “que afecten la transformación de México”.

Además, consideró que en Pemex debieron cuidar los procesos licitatorios para evitar la situación y añadió:

“Afortunadamente tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean (el contrato que buscaba su primera el año pasado) respondo que no. Y eso me da tranquilidad de conciencia, porque no soy corrupto, ese es el problema que tienen mis adversarios, que le pueden buscar y buscar y buscar y no, no me ha interesado el dinero”.