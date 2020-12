Tengo derecho a replicar a la oposición; ellos consideran que la 4T es "gobierno de nacos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy que tiene derecho a opinar sobre las alianzas electorales porque, son expresiones en contra del movimiento que encabeza, e inclusive, en contra de su persona.

Sus opositores, dijo, consideran que la “Cuarta Transformación” es un “gobierno de nacos”, lo que expuso, quitándole la carga discriminatoria, es cierto, “el poder es del pueblo”. De ahí que se sostenga en que debe responderles.

El pasado viernes, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió medidas cautelares sobre el mandatario que, durante una gira por Baja California, criticó la alianza del PRI y el PAN, habló del “movimiento” que encabeza y la queja, interpuesta por legisladores de oposición, resultando procedente por ahora con medidas cautelares, una decisión que fue planteada al mandatario en su conferencia de prensa de este lunes.

La conclusión del INE fue que el presidente tuvo expresiones, con el proceso electoral en curso, y dio información de índole electoral que puede afectar e influir las preferencias de los ciudadanos.

López Obrador consideró tener derecho a expresarse contra la oposición pues el hecho de que las definiciones de alianza sean contra su movimiento y contra él, no es un invento: “ellos mismos sostienen que es contra mi”.

Agregó:

También dijo que dará una respuesta formal con sus argumentos al INE que, consideró, debe fundamentar su decisión:

“Si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y entonces me quedaría callado, estoicamente, aguantando los ataques. Considero que eso no es equitativo, sería injusto, sería quitarme mi libertad”.