Giran orden de aprehensión contra el presunto feminicida de América Vianet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fue girada una orden de aprehensión contra José Guadalupe “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de América Vianet Hernández Morales, cuyo cuerpo fue hallado en la laguna de Valle de Chalco.

El pasado 25 de septiembre, América Vianet salió a trabajar en su auto Nissan versa azul, placas H97AWY, para Uber y DiDi, y desde ese día no se supo más de ella. Fue vista por última vez en el barrio Talladores del municipio de Chimalhuacán.

La FGJEM informó que tras diversas diligencias de la Fiscalía Central de Delitos de Género se logró que un juez girara una orden de aprehensión que no pudo cumplimentarse, porque el sujeto fue detenido en la Ciudad de México el 29 de noviembre, por un presunto feminicidio en contra de una menor, ocurrido en mayo pasado en la alcaldía Tláhuac.

El pasado sábado 5, sin ofrecer mayores detalles, los familiares de América Vianet Hernández Morales, de 35 años, informaron en redes sociales que fue encontrada sin vida.



“Gracias a todas las personas que nos apoyaron compartiendo la foto de mi prima, ya fue localizada desafortunadamente no como quisiéramos, ahora lo que exigimos es justicia, ya existe un sospechoso. #NoEstamosTodas #NosFaltaAmericaVianet.

“Tu muerte no será en vano, y pido a todos que no olviden tu cara, que no olviden que te arrancaron la vida de golpe y de la manera más cruel, hoy exigimos justicia por ti, #NiUnaMasNiUnaMenos, #JusticiaParaAmericaVianet, no olvidaremos tu cara, no olvidaremos tu nombre”, escribieron sus familiares en la página creada en Facebook para ayudar a su búsqueda: “América Vianet Hasta Encontrarte”.

Gracias a todas las personas que nos apoyaron compartiendo la foto de mi prima, ya fue localizada desafortunadamente no... Posted by Amu00e9rica Vianet Hasta Encontrarte on Saturday, December 5, 2020



Sobre el sospechoso, el 22 de noviembre los familiares de la víctima compartieron el Boletín de Urgencia sobre su localización, elaborado por la Fiscalía General de Justicia, y destacaron que el contexto previo a su desaparición está lleno de hechos que apuntan al sujeto que privó de la libertad a América.



“Un infame que se aprovechó de ella y que ese día, él mismo muy pendejamente dejó rastro de su responsabilidad que posteriormente intentó cubrir”, indicaron los familiares ese día.

El 26 de septiembre presentaron la denuncia de su desaparición y hasta el 25 de octubre, a un mes de desaparecida, la familia se encontró con “un sinfín de trabas y peros puestos por los mismos elementos que tomaron el caso”. Incluso la propia familia acudía constantemente al Servicio Médico Forense (Semefo) para descartar que fuera una de las muertas.



Los familiares señalaron que las autoridades les pidieron un “incentivo monetario” para “agilizar la investigación” y, como no se los dieron, el avance fue lento y el responsable, quien declaró, fue liberado.



De acuerdo con medios locales, semanas antes de la desaparición, la familia empezó a recibir imágenes íntimas de América Vianet que también fueron publicadas en Facebook. La mujer dijo que estaba saliendo con el tipo y dio su nombre y dirección.

Las únicas diligencias que el Ministerio Público ha hecho es la revisión de los registros telefónicos de América, que confirman que el día de su desaparición estuvo con el presunto asesino, primero en Tláhuac y después en Chalco, de acuerdo con una publicación en redes sociales del 28 de noviembre.