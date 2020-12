López-Gatell descarta temor a que se suspenda la vacunación por reacciones secundarias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que en México o cualquier país del mundo se tenga algún temor de que se presente un porcentaje de reacciones secundarias que requieran suspender la vacunación contra covid-19 “porque para eso se hicieron los ensayos clínicos”, aclaró.

"Me refiero específicamente a la idea de en qué momento se pusiera parar una vacunación porque hubiera reacciones secundarias, pues no es la manera en que se formulan los planes ni aquí ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos ni en la Organización Mundial de la Salud, etcétera.

"Es decir, no hay una regla fija de un desenlace funesto que uno preferiría no llegar, precisamente porque para eso se hace la investigación clínica", dijo.

Sobre cómo está diseñado el operativo de vacunación presentado esta mañana en la conferencia de prensa presidencial y a quiénes van a beneficiar, el funcionario de la Secretaría de Salud, recordó que la estrategia principal tiene cinco etapas y al final toda la población mexicana quedará cubierta con la vacunación con el propósito de proteger directamente a las personas vacunadas y a las no vacunadas que estarán cerca de ellas, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

“Esto explica, en buena medida, por qué en México y en otros países del mundo el eje de la priorización son las edades. Pensemos en los distintos poblados, ciudades, comunidades, municipios, estados que tiene México. Si empezáramos a vacunar sin ese criterio de priorización empezaríamos a distribuir desbalances en la medida en que empezaríamos a vacunar territorialmente”, consideró y destacó que se aplicarán entre 6 mil u 8 mil dosis diarias.

En cambio, explicó, por la priorización por edades se recorre el país y se cubre primero a las personas de 80 y más que son poquitas, inmediatamente se cubre a las personas de 70 a 79 que son poquitas, pero un poco más que las anteriores y enseguida las personas de 60 a 69 que son todavía más, etcétera.

“Entonces voy cubriendo el país de forma homogénea. En todo el país, al mismo tiempo se va logrando su vacunación aunque en términos de edad empezamos por los de mayor riesgo a los que van teniendo menor riesgo, en términos de sus edades”, aclaró.

Aunque también, comentó, las comorbilidades juegan un papel importante en este plan porque se convocará prioritariamente a esas personas.

“Esto, lo que va a ir permitiendo, si tomamos un poblado a la vez, en cada población voy a tener un grupo de personas que ya son inmunes y representan un porcentaje de los habitantes de esa población. Luego voy a aumentar el porcentaje de personas inmunes hasta que llegaré a un punto en donde la proporción de personas inmunes, es decir, resistentes a la infección por el virus es suficiente para detener la epidemia. Eso es el concepto de inmunidad de rebaño”, añadió.

No obstante, apuntó que no existe evidencia científica derivada de los ensayos clínicos para que se apruebe en personas menores de 16 años; la vacuna no se podrá aplicar a estos jóvenes.

“En el ensayo de AstraZeneca se está considerando el grupo de 16 a 18, pero es el único, y debajo de 16 todavía no existe ni existirá evidencia en los primeros meses”, añadió.

Respecto a las 250 mil vacunas que llegarán en la etapa uno de vacunación pero que serán para vacunar a 125 mil miembros del personal de salud que atiende a pacientes de covid-19, López-Gatell explicó que esto se debe a que la vacuna de Pfizer –que es a la que se refiere en este plan de vacunación– se aplica en 2 ocasiones con un intervalo de 21 días después de la primera dosis.

“La inquietud que puede surgir es: ¿a poco sólo son 125 mil trabajadores? La respuesta es no. El conjunto de personas trabajadoras de la salud en México llega casi al millón. Son 975 mil. ¿Cuánto es 125 mil 12.5, 12.8% ¿Entonces por qué solo vacunan a esas? La respuesta es no, se van a vacunar a todos los trabajadores de la salud y a quienes no lo son. Pero por algún lugar hay que empezar”, aclaró.

Sobre por qué haber seleccionado a la Ciudad de México y a Coahuila, explicó es porque no solo utilizaron criterios de riesgo epidemiológico, sino también que en los estados de centro norte de la República fue donde comenzó el rebrote en octubre de 2020.

“Seleccionamos Coahuila por ser el estado céntrico de ese conglomerado de estado centro norte. También porque a diferencia de Chihuahua que está en este momento en un claro descenso, Coahuila apenas está iniciando el descenso, como hay otros: Zacatecas y Durango que están la etapa de ascenso. También los seleccionamos por factibilidad. Encontramos una excelente disposición de colaboración del gobernador Miguel Ángel Riquelme, lo cual se lo agradecemos públicamente”, añadió.

Otro criterio es que las fuerzas armadas estarán ayudando en este operativo de vacunación y de acuerdo a la distribución de los efectivos militares se encontró factibilidad en la logística.

“La Ciudad de México se seleccionó por criterios análogos, actividad epidémica que está en ascenso, es la zona más poblada del país, casi la cuarta parte de la población de México vive en la Zona Metropolitana, existen diversas instalaciones militares y efectivos que pueden ayudarnos a esto y ni se diga de la colaboración con Claudia Sheinbaum que trabajamos uno a uno todos los distintos programas de respuesta covid-19”, añadió.

Sobre si atenderán en esos estados a personal de otras entidades, comentó que la respuesta es sí y se contempla en el operativo desplazar poblaciones o movilizar el producto, aunque esto último tiene sus límites para la ultra congelación avanzada.

“En este mismo momento estamos evaluando si esas 125 mil personas a vacunarse, las diversificamos aún más que en estos dos puntos: Ciudad de México y Coahuila, sino que incluso pudiéramos desplazar parte de la asignación considerada para la Ciudad de México otros dos puntos en los extremos oriente y poniente del país para cubrir el sur sureste y la zona occidente, en puntos referenciales”, añadió.

Finalmente, recalcó que la llegada de las vacunas y el proceso de vacunación no significa que se acabó la epidemia y se vuelve a la normalidad de antes de la aparición del virus SARS-Cov2 causante de Covid-19.