A 15 años del caso Florence Cassez: ¿qué ha pasado con los implicados?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 8 de diciembre de 2005, las cámaras de Televisa trasmitieron en vivo en el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola una puesta en escena que el entonces director general de la Agencia Federal de Investigación (AFI) -ahora extinta-, Genaro García Luna, había ideado para hacerse famoso: la detención de una supuesta banda de secuestradores, “Los Zodiaco”, encabezada supuestamente por Israel Vallarta, con la participación de una ciudadana francesa, Florence Cassez.

Al cabo de 15 años de este acto que desató una disputa diplomática entre el presidente Felipe Calderón y el de Francia, Nicolas Sarkozy, algunos de los principales personajes de este montaje siguen actuando en el escenario político, judicial y mediático, mientras que otros han preferido darle la vuelta al capítulo de esta historia ominosa y han desaparecido de la escena pública.

Entre los que siguen actuando con papeles vigentes está el comunicador Carlos Loret de Mola, quien al salir de Televisa se convirtió en el conductor estrella y la principal figura de la plataforma digital de noticias Latinus.

El periodista, nieto del exgobernador de Yucatán Carlos Loret de Mola Mediz, sigue pendiente de la investigación que tiene la Fiscalía General de la República por las irregularidades cometidas en aquella puesta de escena en la que participó como principal narrador de la puesta en escena que se trasmitió en su programa “Primero Noticias”.

A finales de octubre pasado, Loret de Mola acudió a una audiencia ante un juzgado y, más tarde, en redes sociales mandó un mensaje de disculpa: “Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”.

Otros personajes importantes de la trama pero que no han tenido tanta suerte como Loret son Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI. Los dos personajes son acusados por autoridades judiciales de Estados Unidos de complicidad con el Cártel de Sinaloa.

García Luna fue el encargado de la detención de Vallarta y Florence Cassez, como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), nombrado por el expresidente panista Vicente Fox Quesada. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa lo puso como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El 10 de diciembre de 2019 fue detenido en Estados Unidos acusado de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa cuando desempeñaba cargos de seguridad pública en México. Actualmente sigue su juicio en Estados Unidos, y enfrenta hasta cuatro cargos por corrupción y crimen organizado.

Luis Cárdenas Palomino, director general de Investigación Policial de la AFI bajo las órdenes de García Luna, participó también en el montaje televisivo de la detención de Cassez, en cuyas imágenes se lo ve golpeando a Israel Vallarta. Actualmente está prófugo de la justicia estadounidense que lo investiga por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y en vinculación con el juicio que sigue Genaro García Luna en ese país. También es investigado por la FGR. Su trabajo más reciente era jefe de seguridad de Televisión Azteca.

Otra de las piezas claves de esta historia es Florence Cassez quien, después de seis años en la cárcel acusada de secuestro, fue puesta en libertad en 2012, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación inmediata por violaciones graves al debido proceso.

En enero de 2020, desde Francia, anunció que iniciará un proceso legal en contra del expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, al igual que contra el periodista Carlos Loret de Mola, por el montaje del que fue víctima.

Israel Vallarta lleva casi 15 años preso a pesar de que se reveló desde hace varios años la completa farsa televisiva con la que se presentó su detención. Además, aún no ha recibido ninguna sentencia. En mayo pasado dio positivo a covid-19, por lo que fue trasladado del penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde estuvo internado los últimos tres años, al Hospital General de Occidente de Zoquipan, Jalisco, con un estado de salud delicado pero estable.

Felipe Calderón Hinojosa, quien protagonizó la crisis diplomática con el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por negarse a la extradición de Florence Cassez, ahora pretende regresar a la actividad partidista. Primero, lo intentó con su organización México Libre a la que finalmente se le negó el registro y, en los últimos días, ha negociado su regreso al PAN junto con su esposa, Margarita Zavala. Actualmente podría resultar implicado en la demanda que Florence Cassez ha amenazado con presentar.

Otros dos personajes de esta historia son Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien se encargó determinar la situación legal y la liberación de Florence Cassez en enero de 2013. El año pasado reveló que el expresidente Felipe Calderón presionó y amenazó al Poder Judicial para resolver ciertos casos como el de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y precisamente el de Florence Cassez.

Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, como ministra de la SCJN votó también a favor de la liberación de Florence Cassez.

Finalmente, la señora Cristina Ríos y su hijo Cristian, los acusadores de secuestro a Cassez y Vallarta, luego de que cambiaron sus declaraciones en la SEIDO ya no han aparecido en la escena pública.