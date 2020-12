Impondrán multas a quienes realicen fiestas o reuniones de más de 10 personas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las personas que viven en condominios y unidades habitacionales de la Ciudad de México y hagan fiestas o reuniones de más de 10 personas, en medio del incremento de hospitalizaciones por covid-19, podrían ser multados hasta con ocho mil 688 pesos, de acuerdo con la Procuraduría Social capitalina (Prosoc).

Además de esta advertencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado a no hacer fiestas para evitar contagios del virus y ofreció revisar la operación del C-5 y el número de emergencia 911 para que los vecinos puedan denunciar estos casos y ser atendidos a la brevedad.

Luego, defendió el funcionamiento de ambos servicios con un ejemplo propio:

“El otro día hice un llamado, no dije obviamente que era la jefa de gobierno, llamé al 911, les dije ‘es que hay una fiesta atrás de mi casa’, llegó la patrulla, les informó con un voceo y fue relativamente rápido, fue como a los 15 minutos”.

En una tarjeta informativa, la Prosoc, que dirige Patricia Ruiz Anchondo, informó ayer que para “impedir que se registre cualquier posibilidad de contagios en las unidades habitacionales”, elabora un protocolo orientado a inhibir la celebración de fiestas en esta temporada decembrina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Agencia de Protección Sanitaria y el C-5.

La dependencia explicó que, con base en ese protocolo, cualquier vecino de unidades y conjuntos habitacionales donde se celebre alguna fiesta, podrá presentar su queja ante el C-5. Éste le otorgará un folio que enviará a la policía capitalina que a su vez deberá enviar a sus elementos –a pie o con patrulla- a “conminar a los vecinos a que disuelvan la reunión”.

Sin embargo, si los vecinos de la unidad habitacional –en particular, los administradores e integrantes de comités de vigilancia- no dejan entrar a los policías o no hacen caso de disolver la fiesta, la SSC hará el reporte a la Prosoc y ésta procederá a imponer la multa.

Esta acción se hará con base en lo establecido en el artículo 87, inciso I, de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio, que señala: “serán sancionadas por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal y se aplicarán multas por lo equivalente de 10 a cien veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, vigente”.

Actualmente, la Unidad de Cuenta en la capital es de 86.88 pesos y si se aplica la multa más alta, equivaldría a 8 mil 688 pesos.

El artículo mencionado indica que dicha sanción se duplicará cuando la falta se repita una segunda ocasión o más.

La Prosoc comentó que el protocolo completo será difundido “a la la brevedad”. Entre los elementos que aún están por definir está si los organizadores de la fiesta deben ser trasladados o no al Juzgado Cívico.

La información de la Prosoc se suma al llamado que desde el viernes pasado y todos los días realiza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para no hacer fiestas ni posadas en esta temporada, para evitar contagiar y contagiarse de Covid-19.

Este miércoles, Sheinbaum Pardo insistió en que la gente llame a las autoridades para denunciar dónde hay fiestas. No obstante, regresó a su llamado de confianza:

“Lo más importante es la difusión, la educación de que no es momento de hacer fiestas y que las pospongamos para otro momento”.

Al término de la presentación de nuevas unidades de RTP, dijo que su gobierno lanzará una campaña masiva con tres mensajes esenciales: “1) Si no tienes que salir de casa no salgas, 2) Si tienes que salir, cubrebocas y sana distancia y 3) No realices fiestas, posponlas”.