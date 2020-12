“No hay una oposición muy fuerte” al gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador “no hay una oposición muy fuerte”, y por eso “no hay nada que temer”, específicamente porque aquellos a los que identifica como “conservadores” no han actuado de manera violenta.

"La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer”, dijo.