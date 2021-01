"Es un error judicializar elecciones": magistrado presidente del TSJ de Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- De cara a las elecciones que se avecinan en la entidad, en las que se renovarán la gubernatura, las 58 alcaldías y el Congreso local, Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pidió a los partidos políticos y a sus candidatos y candidatas que eviten la judicialización de los comicios y no pretendan ganar en tribunales lo que no se gana en las urnas.

"Ha sido práctica recurrente que los candidatos y dirigentes partidistas judicialicen la política, es un error. Las elecciones deben resolverse en las urnas, no en las agencias del Ministerio Público o en los juzgados", dijo Nahle al presentar su primer informe de labores.

Y confió que en este proceso electoral ya en marcha se impondrá la civilidad y la legalidad, y que la participación libre de la ciudadanía superare la apatía y el abstencionismo.

Nahle consideró que son muchos los problemas por resolver en Zacatecas, como la violencia, inseguridad, desempleo, pobreza, marginación, migración, adicciones, corrupción y otros flagelos, que no le compete su solución al Poder Judicial sino a quienes habrán de ser electos y electas el 6 de junio próximo en conjunto con la sociedad entera.

Al Poder Judicial del estado, dijo, sí le corresponde acabar con la impunidad, aunque las juezas, jueces y magistrados no pueden hacerlo solos.

"En el Poder Judicial seguiremos contribuyendo con las actuales autoridades, y las que vengan, combatiendo la impunidad, que es la no aplicación de la ley, no sancionar a quien roba, asesina, secuestra o viola, es permitir que las leyes sean letra muerta y hacerse de la vista gorda ante evidentes abusos, y ese es nuestro trabajo, pero desde el Poder Judicial no podemos hacerlo solos y sin herramientas suficientes, necesitamos recursos, buenos policías, buenos fiscales, buenos defensores, buenos legisladores, buenos administradores, buenos maestros y, sobre todo, buenos padres de familia", puntualizó.