30 días intubado y 20 kg menos, ejecutivo farmacéutico libra covid y envía mensaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Martín Guzmán estuvo intubado 30 días y ha perdido 20 kilos de peso. Aún internado, desde una de las camas para pacientes covid-19 del hospital Médica Sur, el médico cirujano hace una súplica, sobre todo a los escépticos: “¡esto es una realidad, y mata gente!”.

Conectado al oxígeno y con visible desgaste físico tras casi 50 días días hospitalizado, Guzmán graba un video para dar su testimonio como sobreviviente del SARS-CoV-2 y con el ánimo de que sirva a la gente que aún no cree en la enfermedad.

“Para la gente que todavía no cree, que piensa que esto es manipulado, que el virus no existe, que es un invento del gobierno, eso, no es cierto, esto es una realidad”, dice Martín, quien es director asociado de ventas de Teva, una de las principales farmacéuticas del mundo y del país.

El caso de Martín ya superó, y por mucho, el costo promedio de atención hospitalaria para personas con seguro de gastos médicos que padecen covid-19, que es de 404 mil 701 pesos, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). De hecho, roza al mayor monto para un caso covid registrado por la Asociación: 29 millones 41 mil 114 pesos.

En un video de poco más de tres minutos, el director suelta: “Por favor, tomen conciencia: no afecten a sus familiares, no afecten a sus amigos. Quédense en casa; si no es necesario, no salgan; ¡protéjanse!”.

Internado desde noviembre en uno de los hospitales privados más exclusivos de la capital, Martín es una de las 21 mil 246 personas aseguradas contra el covid-19 en México.

Cifras de la AMIS muestran que, tanto los montos como los números de casos covid-19, han tenido un incremento marcado entre el 28 de diciembre y el 4 de enero.

Por ejemplo, en este lapso, el monto acumulado que las aseguradoras registran creció 721.3 millones de pesos, el mayor incremento desde noviembre (total acumulado: 8 mil 598 mdp). Igualmente, el número de casos totales subió mil 372, cifra no rebasada en los últimos meses (total acumulado: 21 mil 246).

“No me voy a dar por vencido y sé que voy a salir adelante, pero espero que esto les sirva… Un poquito de conciencia para la gente que no cree que esto es una realidad, ¡esto es una realidad, y mata gente!”, exclamó el directivo, quien tiene 3 años con 7 meses como ejecutivo en la farmacéutica, que va a repartir vacunas anti covid-19 en Israel.

Datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dan cuenta, al 4 de enero, que las camas de hospitalización general disponibles en nosocomios privados es del 46%, y en camas para intubación es del 42.7%.