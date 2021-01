AMLO se vacunará a finales de febrero y le tocará la de CanSino, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vacunación está oficialmente en marcha con la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre evitar favoritismos y respetar el plan que condujo a la pregunta ¿cuándo se vacunará el presidente?

La respuesta fue dada hoy durante la conferencia de prensa matutina: lo hará a finales de febrero, posiblemente con la vacuna desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologics, que será la que se aplique conforme al plan gubernamental, en adultos mayores de grandes centros urbanos.

Hoy, la conferencia de prensa presidencial se centró en el lanzamiento del plan de vacunación que inició hoy con el despliegue de 10 mil brigadas y la recepción de 400 mil dosis de Pfizer. Además, se anunció que el país ve con buena opinión la vacuna rusa Sputnik 5 y que esta sólo queda pendiente a la aprobación de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El plan de vacunación fue revisado anoche, según el presidente López Obrador quien explicó:

Con la vacuna de Pfizer se inmunizará al personal de la salud y 3 millones de adultos mayores de comunidades apartadas; seguirán con la Sputnik, en caso de su previsible aprobación, con la recepción de 24 millones de dosis para vacunar a 12 millones de personas, adultos mayores de población intermedia; en tanto, prevé que en febrero se concrete un acuerdo con CanSino Biologics que se aplicará en grandes ciudades.

"¿Me pregunta cuándo me tocaría? …Yo creo que sería entonces, cuando se vacune a los adultos mayores de grandes ciudades (y) como yo vivo aquí, me va a tocar esa vacuna seguramente. Va a ser, si se cumple el plan, la CanSino, me va a corresponder a finales de febrero vacunarme”.