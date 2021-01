Gabriela Goldsmith se registra como precandidata a diputada federal por Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Gabriela Goldsmith dio a conocer a través de las redes sociales su registro como precandidata a diputada federal por Morena.

Desde hace dos años Goldsmith trabaja como enlace de prevención del delito en la Dirección de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Tránsito en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y en el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense la actriz aparece como asesora, con un sueldo de 70 mil pesos mensuales.

“Buenas noches, quiero compartirles que hoy he tomado una gran decisión en mi vida. Como muchos de ustedes sabrán, desde hace dos años estoy integrada en la administración del ayuntamiento de Naucalpan.

“Gracias a mis amigos de Morena que han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata como aspirante a la candidatura por…”. Y ahí se corta el video de 26 segundos que compartió en sus redes sociales.

En 2018, Goldsmith fue aspirante a candidata a diputada federal por el Distrito 24 de Naucalpan de Juárez por la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), este último ya desaparecido de la escena electoral.

¿Quién es Gabriela Goldsmith?

Su nombre real es Ruth Gabriela Goldschmied Guasch (57 años). Fue actriz de telenovelas, películas y obras teatrales por más de 35 años, y por más de 30 se ha dedicado al trabajo social.

Es cirujana dentista graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, y estudió un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por la misma institución.

En 2005 fundó Código Ayuda, A.C, destinada al rescate de niños y adolescentes en situación de calle y pobreza extrema. Y también labora en Proyecto Sustentable en Latinoamérica, cuya finalidad es construir colonias sustentables con labor social.

Por su altruismo recibió el premio como Líder Social del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social y Premio Latinoamérica Verde, según un reportaje publicado por la Revista Forbes.