Jesús Ramírez Cuevas sale en defensa de las "mañaneras"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, criticó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianelo, por pretender suspender la transmisión íntegra de las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el 4 de abril, cuando empiezan las campañas electorales.

“Lorenzo Córdova del @INEMexico ataca la libertad de expresión del presidente @lopezobrador_ al querer impedir la transmisión completa de sus conferencias. La ley tipifica la propaganda gubernamental. Las mañaneras son un medio de informar a los ciudadanos. Digamos no a la censura”, indicó en sus redes sociales.

Después comentó que “las conferencias mañaneras son un ejercicio de información pública, algo muy distinto a la propaganda gubernamental y a las campañas de publicidad oficial a las que se refiere la Constitución en su artículo 41 fracción III inciso c) al que se refiere Lorenzo Córdova”, añadió.

Las conferencias mañaneras son un ejercicio de información pública, algo muy distinto a la propaganda gubernamental y a las campañas de publicidad oficial a las que se refiere la Constitución en su articulo 41 fracción III inciso c) al que se refiere Lorenzo Córdova. https://t.co/tdi9gnd8TA — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 12, 2021

Añadió que “el @GobiernoMX es fruto de la lucha de miles de mexicanos y de varias generaciones. Como Gobierno, tenemos derecho a informar a la ciudadanía el avance de nuestras acciones en pro del bienestar colectivo y del interés público. Es un mandato y un derecho informar a la sociedad”.

El @GobiernoMX es fruto de la lucha de miles de mexicanos y de varias generaciones. Como Gobierno, tenemos derecho a informar a la ciudadanía el avance de nuestras acciones en pro del bienestar colectivo y del interés público. Es un mandato y un derecho informar a la sociedaduD83CuDDF2uD83CuDDFD — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 12, 2021

¿Qué pasa con las mañaneras?

El 12 de enero, en la conferencia de prensa mañanera del 12 de enero, López Obrador se refirió a los dichos de Córdova Vianelo, durante su participación en el coloquio “Las redes del odio en México”, organizado por el Colegio de México, sobre que “a partir de principios de abril y, en algunos casos incluso antes porque hay elección de gobernador y en estos estados arrancarán antes las campañas, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse”.

Al respecto, López Obrador consideró que si hay una prohibición acudirá a instancias judiciales “porque sería un acto de censura, un agravio, un atentado a la libertad”, lo cual no puede prosperar desde el punto de vista constitucional y legal.

“Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los ciudadanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México nuestro país no pueda hablar el presidente, no pueda informar.

El presidente aseguró que no hará nada que afecte a la democracia, no utilizará el presupuesto del gobierno, “como lo hacían ellos y como él sabe y se quedó callado y nunca protestó”, que se utilizaban recursos públicos.

En ese sentido, recordó que el exrector de la UNAM, José Narro, fue delegado del PRI cuando fue secretario de Salud y preguntó: “¿Qué declaró entonces el actual presidente del INE? Nada, no lo vio”.

“Entonces que no se preocupe. Nosotros somos demócratas. Ni se va a usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, ni van a participar los funcionarios ni mucho menos vamos a hacer fraudes. No somos iguales. Pero no nos pueden quitar el derecho de informarle al pueblo.

“¿Qué quiere? ¿Qué nos crucemos de brazos? ¿Qué estemos atados de pies y manos con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información”, inquirió López Obrador.

Ante la controversia, Córdova Vianelo publicó un video en redes sociales de 1:59 minutos, donde aclaró: “Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender la transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales”.

Señaló que ante la desinformación transmitida sobre las conferencias de prensa mañanera, explicó que no es una propuesta, pero los criterios vigentes indican que deben suspenderse esas conferencias íntegras porque en ellas se promueven los logros de gobierno “constituyen propaganda gubernamental”, cuya difusión está prohibida durante las campañas electorales, por la Constitución.

“Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de lo que se dice en esas conferencias, pero no transmitirlas completas en las campañas electorales”, afirmó.