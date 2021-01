Youtuber de las mañaneras buscará una diputación por Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para justificar su registro como candidato a diputado plurinominal por Morena, Paul Ernesto Velázquez, el youtuber conocido por asistir a las mañaneras del presidente, subrayó: “Anoche, una amiga de muchos ovarios me convenció y me hizo ver que si se han registrado corruptos y delincuentes, ¿por qué no intentarlo?”.

El sinaloense, que esta vez no usó su parche en el ojo para la foto, fue quien en una ocasión deseó que balearan a una reportera.

En sus redes sociales se fotografió con la boleta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y una captura de pantalla donde, además de dar su nombre y señalar que es “de la CapitalDelMundo (sic)”, indicó que se registró como candidato federal PLURI –así con mayúsculas-- Circunscripción 1, y sentenció: “(Recuerda, PLURI no va a boleta de votos)”.

Siguió: “Si bien es cierto que soy incómodo para la 4T. También dicen que tienen puertas abiertas a ciudadanos. No tengo padrino político. Ni dinero para comprar la candidatura. Pero veremos si llegamos a la encuesta o hasta qué filtro. HoyEsUnBuenDía. Paul Velázquez Ni1+”.

Las críticas no se hicieron esperar.

Paul Velázquez es conocido por denunciar --en una conferencia de prensa mañanera-- que fue baleado en la cabeza cuando estaba en una farmacia en Los Mochis, Sinaloa, que lo llevó a terapia intensiva y tardó varios días en recobrar el habla, por lo que exigía justicia.

El 6 de marzo de 2020, una reportera lo llamó “falso pirata” por el parche negro que usaba en el ojo, y después, en una transmisión en vivo con Vicente Serrano para su canal de Yourtube Sin Censura, se justificó: “Una bala que traes en la cabeza no es cualquier cosa y la mitad de mi rostro, del lado derecho”.

#falsoPirata se quita el parche cada que quiere, lo usa para que no le entre la luz, su indignación ahora sí me pareció muy pendejauD83EuDD26. pic.twitter.com/wjenTXndW9 — Oly (@omv_n) March 6, 2020

Después deseó que balearan a la colega. “Se atrevió a decirme falso pirata y yo la verdad, de todo corazón, también le deseo que reciba un balazo y si queda viva platicamos del tema del parche”, indicó. Y ante la desaprobación de Serrano, comentó: “No es violencia, por eso le deseo que viva, bueno, ‘tá bien’”, reculó.

En un país en el que matan a 10 mujeres al día y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, Paúl Velázquez le desea a la periodista @isa_gonzalez "que también reciba un balazo".pic.twitter.com/xMNVteGZ2Y — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 4, 2020

Por esta razón, un usuario cuestionó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberle permitido registrarse, si tenía que firmar una carta donde debía asegurar que no ha participado en violencia de género.