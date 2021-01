Martha Bárcena representará a México en la investidura de Joe Biden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajadora Martha Bárcena Coqui representará al gobierno de México en la ceremonia de investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, el próximo miércoles 20, pues Washington aún no otorga el beneplácito a Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador, confirmó hoy Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte.

Tras recalcar que “históricamente” el gobierno estadunidense sólo invita a embajadores a las ceremonias de investidura presidenciales –y no a otros presidentes--, Velasco dijo: “Quien representaría a México sería nuestra embajadora acreditada en esa capital, Martha Bárcena”, pues si bien ya se pidió el beneplácito para Moctezuma, no se sabe cuándo el nuevo gobierno de Biden lo otorgará.

“Ya se pidió, esperamos que el beneplácito sea otorgado en cualquier momento. Es algo de lo que está enterado el equipo de transición del presidente electo; está enterado el equipo de transición del presidente electo Biden”, abundó.

El funcionario federal dio una conferencia de prensa en la Cancillería, este miércoles, para esclarecer el caso de los despidos de decenas de “prestadores de servicios profesionales independientes” en varios consulados de México en Estados Unidos, un hecho que fue denunciado esta semana por un colectivo de empleados consulares.

Explicó que la decisión de la Cancillería de no renovar los contratos de 50 empleados consulares derivó de “disponibilidades presupuestarias, desempeño de los prestadores y necesidades cambiantes” de los consulados, por lo que no estuvo vinculada con la no renovación de las visas A2 por parte del Departamento de Estado.

De igual manera, afirmó que la no renovación de las visas A2 –otorgadas a los trabajadores de embajadas y consulados en Estados Unidos-- tendrá efectos hasta agosto próximo y sólo afectaría a 316 empleados consulares, y sostuvo que la Cancillería buscaría una negociación con el gobierno estadunidense al respecto.

Durante la conferencia de prensa, Velasco insistió que el personal que labora en los consulados, como prestadores de servicio profesional, gozan de “beneficios muy importantes”, como el mismo seguro de gastos médicos del personal de la Cancillería, salarios relativamente altos y una bonificación de fin de año, pero insistió en que no se les puede otorgar plazas, pues éstas están reservadas a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

El pasado lunes 11, una organización llamada Comité Nacional de Empleados Locales en Estados Unidos exigió al canciller Marcelo Ebrard que implemente un “moratorio” para evitar más despidos, que reinstale a los despedidos --a sus lugares de trabajo o en México-- o, en caso de confirmarse su salida, se les entregue una “indemnización o compensación acorde a sus años de servicio”.