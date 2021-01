En Guanajuato, 101 docentes han perdido la vida por covid-19: SEG

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Secretaría de Educación (SEG) informó que 149 trabajadores, entre profesores, personal de apoyo y directivos, han muerto por covid-19, enfermedad que en Guanajuato ha ocasionado el deceso de 6 mil 587 personas a la fecha.



La titular de la SEG, Yoloxóchitl Bustamante, precisó que 101 docentes han perdido la vida, pero los impactos de la pandemia en el ámbito escolar han incidido también en el ausentismo de alumnos.

La SEG detectó que por lo menos 2 mil alumnos del nivel básico no se han conectado a clases en línea al reanudarse las clases, esta semana.



En el caso del nivel medio superior la cifra se dispara: la dependencia ha registrado un ausentismo de hasta 4 mil 600 estudiantes de las clases en línea.



Según Yoloxóchitl Bustamante, se trata de casos en los cuales los alumnos se ven impedidos de estar conectados, porque alguno de los integrantes de la familia se contagió de covid-19, o porque el sostén económico de la familia se quedó sin empleo o se ve impedido para trabajar, y eso ha impactado en la permanencia escolar.



La delegación regional con base en Irapuato es la que presenta el ausentismo más numeroso, dijo la funcionaria.



Aclaró que esperarán a que concluya esta semana para ver si en la siguiente el alumnado se reincorpora en mayor número “y tener datos más confiables”.



“En donde sí notamos una gran ausencia de casi 13 mil estudiantes es en las escuelas privadas. Estamos haciendo contacto con ellas para ver cómo apoyar, qué están haciendo, y ver si con algunos apoyos podemos ayudarles para que retengan su propia matrícula”, abundó Bustamante.



La titular de la SEG dijo no tener el dato de cuántas escuelas particulares han cerrado en Guanajuato, aunque comentó que a nivel nacional “se estima que se llegará al 50% del cierre de escuelas particulares”.



La dependencia ha tenido solicitudes de cierres temporales y algunos definitivos, pero señalo que no tiene la cifra.



En el caso del personal docente, Bustamante explicó que cuentan con un registro de maestros disponibles para que asuman la suplencia y se retomen las clases ante el fallecimiento del personal. “Aunque estemos a distancia el maestro juega un papel muy importante”, apuntó.



En las últimas 24 horas, 93 personas fallecieron por el virus y 803 resultaron contagiadas. El estado se mantiene en semáforo rojo y suma 91 mil 669 casos en total desde el inicio de la pandemia, de los que 4 mil 218 permanecen activos.



Al jueves, 999 personas están hospitalizadas por covid-19 en las distintas clínicas en el estado. De éstas, 867 se encuentran en condición grave y 112 críticos.



Casi la mitad se encuentran internadas en hospitales de la Secretaría de salud del estado, y en un porcentaje similar en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.



El porcentaje mayor de ingresos hospitalarios es de personas de 50 a 69 años de edad. Y León reporta una ocupación hospitalaria superior al 80%.



El pasado martes 12, el estado recibió una primera entrega de 19 mil 500 dosis de la vacuna contra el covid-19, que empezaron a aplicarse un día después al personal de salud de 58 hospitales públicos.