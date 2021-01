AMLO cuestiona labor de la prensa en caso Cienfuegos; Ebrard retoma nota del WSJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aludieron en diferentes ocasiones a la conducta de la prensa en relación al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, que ayer fue liberado de imputaciones por la fiscalía general.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió a los periodistas que comentaron el caso del exsecretario de Defensa, considerando que parecen más simpatizantes de la agencia estadunidense antidrogas (DEA), que del pueblo de México.

El comentario del presidente surgió después de mencionar que no debe aceptarse de manera conformista que una investigación, sólo por realizarse en el extranjero, es suficiente y entonces añadió:

El gobierno de México ha sido persistente en asegurar que las documentales remitidas por Estados Unidos eran insuficientes para configurar una acusación formal y judicializar el caso. En la referencia a los periodistas sin identificar referidos por el mandatario, aseguró:

“Es justicia. Si no, nos hacen trizas. Porque saldrían hoy o mañana a decir ´no es cierto´ aquí está (la prueba de la falsedad) pero nosotros cuando decimos que es de una tal manera, es cierto, no inventamos. Claro que nos podemos equivocar porque no somos perfectos…