AMLO dice que seguirá en "el face" mientras no lo censuren

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que mientras no lo censuren en redes sociales, seguirá subiendo videos en “el face”.

Un día después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y funcionarios públicos deben abstenerse de emitir opinión sobre el proceso electoral, el mandatario manifiesto que se mantendrá activo en redes sociales con mensajes cortos.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal indicó: “Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos... como lo vamos a subir al face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al face”, dijo.

Durante varios días, el presidente y los consejeros del INE se enfrascaron en un debate sobre mantener la conferencia matutina durante el proceso electoral.

El Viernes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría ordenar al presidente, gobernadores y servidores públicos, abstenerse de hablar en sus actos públicos sobre el proceso electoral que arrancó en septiembre y ahora en la campañas que inician en marzo.