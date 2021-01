AMLO dice que seguirá hablando de elecciones hasta abril; y falta el fallo del TEPJ, subraya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que va a controvertir los lineamientos que le prohíben a él y los gobernantes de los tres órdenes de gobierno abordar la materia electoral, aunque aseguró, su interés no será llamar a votar por un candidato o partido.

Al finalizar su conferencia de prensa matutina, el presidente consideró que llamar a votar por un candidato o partido sería inmoral e indigno de su parte, remitiendo a su interés por hablar de llamados a que haya elecciones limpias, que no se repartan despensas, “frijol con gorgojo”.

“A ver, si no es censura, pues sí puedo hablar en favor de la democracia, ¿no?, de que la elección sea limpia, sea libre, que se respete la voluntad del pueblo, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, como lo hacían, que no se compren los votos”, insistió.