"Panchito", el cocodrilo que se viralizó al nadar junto a turistas en un cenote de Tulum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cocodrilo que se hizo viral porque nadó muy cerca de turistas en el Cenote Manatí o Casa Cenote, ubicado entre Akumal y Tulum, en Quintana Roo, se llama “Panchito”, su especie se denomina moreletti, mide 2 metros y está acostumbrado a que humanos visiten su hábitat.

El fin de semana, un video se hizo viral en TikTok y ya tiene más de 5 millones de vistas. Lo grabó el usuario @Sebitastrip, cuando el cocodrilo se acercó a él y sus acompañantes a nadar muy cerca, sin señales de peligro.

El tiktoker y youtuber Sebastián compartió un video con CNN en el que explicó su encuentro con “Panchito”, que vive en el cenote desde hace 5 años. Incluso, su presencia es anunciada por los cuidadores con este mensaje: “Cuidado. Área de Cocodrilo. Be carefull, cocodrile area”.

“El día de hoy les voy a compartir mi experiencia sobre el encuentro y el video que ustedes vieron con ‘Panchito’, un cocodrilo de 2 metros que vive aquí en el Caribe mexicano, en un cenote en Tulum que se llama Cenote Manatí. Es uno de mis cenotes favoritos porque tiene aguas de colores increíbles, es muy transparente el agua y aparte por el manglar que lo rodea”, indica en el video de 2:08 minutos.

Ahí la gente va a snorkelear y practicar buceo. “Pero lo que más me gusta de este cenote es que aquí vive ‘Panchito’, un cocodrilo hermoso de 2 metros, es un cocodrilo de la especie de cocodrilos que se llama moreletti es muy dócil en comparación con otras especies como el acutus que también vive en muchas partes de esta zona de México”, señaló.

Comentó lo anterior porque, dijo, en el video viralizado en las redes sociales, Panchito nada muy cerca de los turistas y de él que está grabando y seguro la gente se pregunta por qué no los atacó y la respuesta fue que no está en su naturaleza atacar porque sí y menos a los humanos, que no están entre sus intereses alimenticios, pues tienen un instituto y olfato muy desarrollados que logran identificar lo que sea.

“Esto no quiere decir que no te puedan atacar. Estos animales son muy territoriales y sí, muy peligrosos, pero no es el caso de ‘Panchito’. Este animal, así como lo ven, está acostumbrado a convivir con los turistas. Desde muy pequeño, como todos los días, está en contacto con los humanos y está acostumbrado a ver personas. Por esa razón, aparte de que es un animal muy dócil, no ataca”, añadió.