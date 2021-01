Preocupa a los LeBarón impacto de Ley de Seguridad en agencias de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año y dos meses de la masacre de integrantes de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora, Adrián LeBarón alertó sobre el impacto que tendrían las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que limitan la actuación de agencias de investigación de Estados Unidos.

LeBarón fue consultado luego de sostener una reunión en la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar el avance del caso en el que nueve personas murieron, seis de ellas menores de edad, en un ataque armado ocurrido muy cerca de la comunidad de La Mora, el 4 de noviembre de 2019.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita María Miller, una de las nueve víctimas, resaltó que en el caso de Bavispe han participado agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) por lo que resulta preocupante “cómo le va a afectar la ley Cienfuegos”, conocida al surgir como respuesta al arresto del general en Estados Unidos.

“Los avances que ha tenido la investigación han sido por el trabajo del FBI, con la ´ley Cienfuegos’, no sé qué va a pasar a la hora de judicializar a alguien, si van a poder presentar pruebas o no, va a estar en chino”, reflexionó LeBarón en entrevista.

Al recordar que en el caso están identificadas al menos cien personas como partícipes del ataque, de las cuales tres están sometidas a proceso, Roberto González Montes, conocido como “El 32”, y sus escoltas Eulalio Domínguez Alanís y Julio César Casavantes Radiovich, LeBarón señaló que la detención fue producto de la colaboración con el FBI.

“Yo estoy muy estrechamente trabajando con el FBI; casi todo lo que me dice la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ya lo sé antes, el único problema a lo que nos hemos enfrentado es a la judicialización”, apuntó.

Este lunes, LeBarón fue informado que las 14 personas que en principio fueron detenidas y acusadas de delincuencia organizada y de formar parte del cártel de La Línea, no serán procesados por el homicidio de sus familiares.

Al señalar que hay en el caso 10 órdenes de aprehensión por homicidio pendientes de ejecutar, destacó que las 14 personas encausadas por delincuencia organizada, “son inocentes de la masacre de mi hija”, por lo que no serán vinculados a proceso.

“A mí, lo que me interesa es desnudar este problema, la gente que vincularon por delincuencia organizada pronto van a ver a sus familias, eso me da gusto. Yo no quiero ver chivos expiatorios, que metan a alguien a la cárcel sin tener nada que ver en el problema”, sostuvo.

Adrián LeBarón resaltó que, en la reunión de este lunes con funcionarios de la S EIDO, se comprometieron a darle copia de las audiencias judiciales llevadas a cabo en el CEFERESO del Altiplano, y de tenerlo al tanto de las nuevas diligencias, en tanto que, para la ejecución de las diez órdenes de aprehensión pendientes, la FGR contará con la colaboración de la Guardia Nacional.

LeBarón reconoció que los avances del caso son lentos, pero que se le explicó que la pandemia ha impactado en el retraso de las actuaciones, toda vez entre el personal de la FGR ha habido funcionarios que han resultado infectados e incluso una agente ministerial falleció a causa del covid-19.

Agregó que la violencia ha disminuido en la región entre Sonora y Chihuahua, sobre todo tras la detención de El 32, por lo que mucha gente le ha agradecido la presión que ha hecho para que se ejecuten las órdenes de aprehensión, porque ese personaje “ya los tenía bocabajeados”.

“Nomás no quiero que exoneren a los criminales que mataron a mi hija Rhonita, que no haya impunidad; por lo pronto agarraron a tres cabecillas, y se escondieron las garrapatas, como yo les digo, pero en muchos casos han tenido que reabrirlos ya que están detenidos, por eso digo que cambió mucho la región”, puntualizó Adrián LeBarón.