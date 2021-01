Recibir tecnología antiarmas ofrecida por EU dejaría de lado la posición de México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que en su gobierno la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, es diferente a las pasadas administraciones, reivindicando la prevalencia de la soberanía nacional.

En el contexto de la decisión por no ejercer acción penal sobre el general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de Defensa en la administración de Enrique Peña Nieto, la presencia de las agencias estadunidenses, destacadamente de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) se ha sometido a las expresiones presidenciales sobre su poco profesionalismo y afanes intervencionistas.

En una nueva diferenciación con el pasado, López Obrador dijo que los agentes antes entraban y salían de México sin mayor regulación, una expresión que se relaciona con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que fue reformada en diciembre y que entró en vigor este fin de semana.

Durante el ejercicio comunicacional del mandatario, este lunes, se planteó la negativa del gobierno mexicano a recibir equipos detectores de armas, un asunto que planteó el embajador estadunidense Christopher Landou, en su despedida del país la semana pasada.

En su respuesta, el mandatario mexicano consideró que aceptar esos equipos implicaría dejar de lado la posición de México sobre el control de armas en Estados Unidos, un punto de la agenda binacional que dejó claro, no cederá.

“Estamos nosotros planteando algo profundo y serio. No es que sigamos con el Plan Mérida de que nos mandan equipos, nos mandan helicópteros artillados, como era antes. No. Queremos control en Estados Unidos de la venta de las armas.

“Eso de que vamos a tener un equipo para detectarlas y ya con eso nos vamos a quedar tranquilos, eso no es lo que México está planteando. Entonces, al aceptar eso ‘ahí les mando unos equipos y ya no vamos a poder hablar sobre el tema que nos importa tanto’. Nos importa el que haya registro de la venta de armas en Estados Unidos, que haya un verdadero control sobre las armas, no los equipos”, subrayó.