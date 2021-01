AMLO identifica a directivo de Twitter México como "cercano" al PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante meses, los extrañamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre manipulción en redes sociales han dejado a salvo a Facebook y condenado a Twitter por permitir la operación de cuentas automatizadas para colocar temas con motivos políticos. Pero hoy abundó en el asunto identificado la trayectoria del director del microblogging en el país.

Se trata de Hugo Rodríguez Nicolat, director de política pública de Twitter para México y América Latina quien, de acuerdo con el mandatario, fue asesor de un “famosísimo” senador panista y participó en el equipo de transición de Felipe Calderón en 2006.

"No me gusta la censura", dice AMLO ante suspensión de cuentas en Twitter y Facebook a Trump

Fue a detalle: Rodríguez Noclat fue coordinador de Logística en el equipo de transición calderonista y como tal, fue responsable de la recepción de 700 invitados especiales a la toma de posesión de Felipe Calderón en 2006. A partir de entonces, dijo, se le designó director de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración.

En su conferencia de prensa matutina, el tema surgió sin pregunta de por medio. No obstante, López Obrador dijo:

“El director de Twitter México era militante o simpatizante muy cercano del PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN y como mi pecho no es bodega…"

Y es que, en la perspectiva del mandatario es importante conocer quienes son los responsables de manejar las redes sociales.

En sus expresiones al respecto, dijo confiar en que Rodríguez Nicolat, realice un trabajo profesional sin promover granjas de bots.

"Solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots", subrayó

“Esto es importante porque no solo las instituciones o los organismos o decir Twitter o Face, sino ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son, porque ustedes que son periodistas saben que es muy, muy difícil que haya neutralidad, es muy difícil en el periodismo la objetividad, conseguir eso. Entonces, no hay nada de qué avergonzarse, lo único es que sepamos quién es quién”, consideró López Obrador.

Las redes sociales han pasado por un discurso dual en la consideración del mandatario. Por un lado, las ha designado “benditas redes sociales” debido a que le permitieron posicionar su mensaje rompiendo cercos informativos impuestos por los monopolios mediáticos en el pasado. Por otra, se ha dolido del impulso a tendencias que suelen detonar en la discusión a partir de cuentas automatizadas y por prestarse a estrategias de difusión de noticias falsas, las “fake news”.

Apenas la semana pasada, el 13 de enero, López Obrador rechazó las sanciones impuestas por las grandes empresas de redes sociales, destacadamente Twitter, al entonces presidente estadunidense, Donald Trump, quien acusaba fraude electoral y que, por sus mensajes, motivó una movilización que irrumpió insólitamente en el Capitolio, la sede legislativa de Estados Unidos, a fin de evitar la confirmación del triunfo del hoy presidente Joe Biden.

Ese día, anunció una iniciativa de regulación internacional de las redes sociales, por considerar que hubo censura al presidente de los Estados Unidos, un movimiento diplomático que, según el canciller Marcelo Ebrard, ya había iniciado con pláticas de representantes de varios países europeos, en especial de Alemania.

En esa misma declaración, López Obrador anunció viable la construcción de una red social o aplicación alternativa para sacar la vuelta a las redes sociales de alcance global.

Hugo Rodríguez Nicolat es licenciado en Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México y maestro en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Columbia y London School of Economics and Political Science.

Hoy es gerente de Políticas Públicas para México y Latinoamérica de Twitter.

Fue subcoordinador de la Logística en el Equipo de Transición del presidente Felipe Calderón y coordinador de Estrategia y Análisis Electoral para la candidatura de Cecilia Romero y coordinador de Proyección Internacional en el PAN y asesor en el Senado de la República.

Además, ha sido director de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe en Uber Technologies México, donde también se desempeñó en otros cargos.

Fue director de la Fundación Escalera y Asesor de la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra. Fue secretario Técnico en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2010, además de consultor en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Francia.

Además, ha sido director de Relaciones Interinstitucionales en el Instituto Nacional de Migración, de diciembre de 2006 a septiembre de 2007, tiempo en el que coordinó al INM con organizaciones no gubernamentales, grupos académicos y otras instituciones.

Asimismo, moderó el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y la Mesa Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Embarazadas.

Tras las aseveraciones del mandatario, la red social expuso a través de un comunicado que, ninguna persona es responsable de sus políticas o acciones.

Añade:

“Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y proceso, no en intereses particulares”.