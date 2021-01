Extesorero de Chihuahua confiesa entrega de pagos de la nómina secreta por órdenes de César Duarte

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A cuatro días de que el Partido Acción Nacional defina su candidata o candidato a la gubernatura, el exsecretario de Hacienda de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral, aceptó públicamente que él mismo entregó los pagos de la nómina secreta a legisladores y otras personas de la vida pública de la entidad, a partir de 2014.

El exfuncionario justificó que él tenía el cargo más no el control de los recursos públicos del Estado y aseguró que desde 2014 trabajó bajo amenazas.

Herrera Corral ofreció una rueda de prensa después de que el secretario del ayuntamiento de Chihuahua y exdiputado local de Acción Nacional, César Jáuregui Moreno, exhibió llamadas telefónicas entre ambos, en las que el extesorero dice que el Ministerio Público del gobierno estatal lo ha presionado para declarar en contra de Jáuregui y de María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua con licencia y aspirante a ser candidata por la gubernatura.

La primera llamada que exhibió en la rueda de prensa fue el 28 de noviembre y una segunda el 28 de diciembre pasado, asegura.

En una rueda de prensa posterior, el exsecretario de Hacienda respondió y aceptó que existieron las llamadas, pero fueron sacados de contexto y editadas por César Juáregui.

Anoche, al hablar de la situación, el gobernador Javier Corral Jurado informó que las audiencias del caso de la nómina secreta iniciarán el martes 26 de enero, ya que el gobierno estatal fue notificado.

Acompañado por su esposa, Jaime Herrera se presentó ante los medios de comunicación, para confirmar que es testigo con identidad reservada y ha declarado en contra de quienes forman parte de la nómina secreta, proceso en el que está involucrado también el exgobernador César Duarte.

Recordó que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda de octubre de 2012 a octubre de 2016, período que calificó como una terrible realidad.

Dijo que por decisión propia, desde finales de 2016, cuando concluyó el gobierno de Duarte, se acercó a colaborar con las dependencias estatales para que se conozca la verdad sobre el periodo de corrupción de César Duarte.

En la rueda de prensa sólo abordó el tema de la nómina secreta o caja chica.

“Particularmente de más de 30 entregas que hice al margen de la ley, ordenadas por el exgobernador. En todo caso he aportado datos basados en la verdad (…) lo he realizado de manera libre, para que los hechos que me constan, se apegan a la verdad. Jamás he mentido ni he calumniado”.