Tribunales revocan amparo que obligaba al gobierno a cambiar el plan de vacunación contra el covid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Primero y el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocaron la orden de Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, que el pasado 12 de este mismo mes, otorgó un amparo para que el gobierno federal modifique la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad covid-19.

De acuerdo con el portal del semanario Zeta, Ambos tribunales declararon fundados los recursos de queja de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, además de que resolvieron que el Poder Judicial no puede modificar, mediante suspensiones, la Política Nacional de Vacunación establecida por el gobierno de México el pasado 8 de diciembre.

El juez federal Santos Pérez ha concedido al menos 15 suspensiones de oficio a personas que han intentado recibir la vacuna contra el covid-19, pero que no son médicos ni enfermeras, sino que tienen más de 65 años de edad o padecen enfermedades crónicas.

En dichas suspensiones, el juez federal consideró que el gobierno federal debe ceñirse a lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y no aplicar una política “simplista” -al dar prioridad de inocular solo por edad, una vez vacunado el personal médico-, sino tomar en cuenta los padecimientos de las personas.

Los seis magistrados de ambos tribunales colegiados, que revisaron las quejas de la SSa Federal y cuyas sentencias son inapelables, rechazaron por unanimidad el criterio ordenado por el juzgador.

“La Ley de Amparo establece que se siguen perjuicios al interés social, de concederse la suspensión, entre otros supuestos, cuando se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave”, explicó el Primer Tribunal Colegiado.

“Si bien el precepto hace referencia al verbo impedir, por mayoría de razón debe ser entendido en el sentido de que también cualquier modificación a las medidas para combatir las epidemias de carácter grave, en los términos en que fueron fijadas por la autoridad, trae como consecuencia que se sigue perjuicio a la colectividad”, señaló el Tribunal.

Sin embargo, los magistrados revisaron la suspensión en favor de María Estela Alvarado, adulta mayor con hipertensión, quien solicitó la vacuna contra el covid-19, en dos centros de salud del Gobierno de la Ciudad de México, y afirmaron que la suspensión permitiría a dicha persona “meterse en la cola” para inocularse, en detrimento del personal médico.

“Las acciones para prevenir y disminuir la transmisión del virus no recaen exclusivamente en las autoridades, sino también en los gobernados, quienes tienen la responsabilidad de atender las medidas de mitigación, como no salir de casa si no es necesario, evitar lugares con aglomeración de personas, utilizar el cubrebocas, entre otras”, se establece en la sentencia de dicho Tribunal.

El juez Santos Pérez concedió una suspensión al amparo promovido por Manuel Silva Vega, quien reclama que se le aplique la vacuna contra el covid-19, ello a pesar de que no es mayor de 60 años de edad.

“De manera simplista se definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera etapa […] se debe dar prioridad, además de los trabajadores de la salud y personas de edad avanzada, a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica (como lo son personas con enfermedades crónicas)”, dijo el juez federal.

El pasado 7 de enero, la jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco Romo, recibió un primer amparo que impugna el proceso de vacunación contra el covid-19. Sin embargo, hasta el momento, la demanda no ha sido admitida a trámite.

El amparo promovido por la ciudadana María del Carmen González Chávez reclama que las autoridades de la SSa federal no le hayan suministrado una dosis de la vacuna desde que inició el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

Solicitud infundada

No obstante, la juez federal pidió a la promovente explicar dónde está la determinación o resolución por la que, según ella, debió formar parte de la lista de personas que ya recibieron la vacuna.

“La indebida e ilegal orden o emisión de alguna resolución (administrativa) acerca de la distribución para la aplicación de las vacunas contra el virus coronavirus que provoca la enfermedad denominada covid-19, en específico la dirigida a la falta de aplicación de la misma a la promovente”, expone el acuerdo judicial.

La juez federal también exhortó a la promovente a abstenerse de hacer consideraciones subjetivas al momento de justificar su respuesta. Asimismo, indicó que determinará si acepta o no la demanda, una vez que la quejosa explique los actos que reclama en su solicitud de forma precisa.

“Toda vez que con dicha precisión se fijará el litigio en el presente asunto, y así las autoridades responsables estarán en posibilidad de rendir sus informes respecto de los actos que en específico se les atribuyen; toda vez que del presente escrito no se advierte tal acto”, explicó la juez federal.

En diciembre pasado, México fue el primer país de Latinoamérica en comenzar a vacunar contra el covid-19. Según el Plan Nacional de Vacunación, la aplicación de la inoculación comenzaría únicamente con los médicos y personal del Sector Salud. Después, por etapas se iría contemplando al resto de la población.

AMLO: hay desinformación

“Pues no tenía información de eso, pero creo que es improcedente. No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el Plan Nacional de Vacunación”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 11 de enero.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño afirmó que sus adversarios están nerviosos, desinformando respecto a la nueva variante del coronavirus, pero aclaró que la vacuna resolverá el problema.

“Están nuestros adversarios muy ofuscados, nerviosísimos; y los medios de información que están al servicio de la mafia del poder económico o político de antes están en el plan de mucha desinformación”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En vez de ayudar, de solidarizarse, el que no ayuda que no estorbe, pero no es así desgraciadamente […] Ya se aclaró que no es cepa, sino variante. Lo más importante, decirle a la gente: la vacuna resuelve el problema de cualquier variante”, detalló el mandatario nacional.

“Eso es lo que técnicamente y científicamente está demostrado. Como ya aquí se mencionó, puede haber reacciones, pero la vacuna es para protegernos, para apoyarnos”, finalizó el presidente López Obrador. (Información de Zeta)