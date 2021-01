AMLO autoriza a estados y empresas comprar vacunas contra el covid; pide respeten plan nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que gobernadores y empresas particulares que quieran adquirir la vacuna contra el covid-19, tendrán la autorización siempre y cuando presenten los contratos, informen la cantidad de dosis, así como el nombre de la farmacéutica autorizada y respeten el plan nacional de vacunación para evitar duplicidad.

Dijo que la instrucción se dio esta mañana al secretario de Salud, Jorge Alcocer para que emita un comunicado oficial y de esta forma evitar que acusen al gobierno federal de “monopolizar” e “impedir” a mandatarios y empresas, la adquisición de las vacunas.

“Quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, esto es un asunto muy serio y hay que definir las reglas, no habrá retrasos en las autorizaciones, también para que no anden engañando al decir que van a comprar vacunas y no hay nada en los hechos, que es pura demagogia”, expresó Obrador en su conferencia mañanera.