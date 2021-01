AMLO dice que hablará de temas electorales hasta que el TEPJF resuelva impugnación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la Consejería Jurídica de Presidencia impugnó la resolución del INE que ordena al presidente y a gobernadores abstenerse de realizar conductas o pronunciarse en temas de índole electoral, el presidente López Obrador dijo que esperará a que el Tribunal Electoral (TEPJF) defina qué puede decir y confió en que deje hablar de democracia.

El mandatario defendió el recurso interpuesto ante el TEPJF al insistir que la solicitud del INE es una “censura abierta, descarada y además es un atentado a la libertad”.

Y justificó así su postura de hablar de temas electorales:

“Lo que yo creo es que hay que hablar de democracia; de que no se entreguen despensas; que no se obligue a nadie a votar por un candidato o partido; que no se rellenen las urnas; no se falsifiquen las actas; que no haya fraude electoral. Eso es lo que quiero seguir diciendo No que voten por tal partido o candidato, no, eso sería inmoral, es antidemocrático.

Lo que quiero seguir transmitiendo es que todos tenemos que ser guardianes de la democracia y procurar que las elecciones sean libres y limpias. Eso es lo que no quieren los del INE”, acusó”.

Y remató: “Ahora resulta que el INE va a censurarme. Esa no es su función, pero vamos a ver”.

Fue entonces que dijo esperará a que el Tribunal Electoral defina los temas que se pueden abordar en las conferencias mañaneras.

“Ojalá en la resolución del Tribunal Electoral, si van a sostener la censura, especifiquen qué no puedo decir para que yo tenga aquí una tarjeta que diga esto no puedes decirlo; no puedes decir que las elecciones sean limpias; no puedes decir que no haya fraude electoral”, expresó.

Y volvió a arremeter: “No sé por qué le tienen miedo a la democracia en qué andan pensando o en qué andan, si no se infringe la ley, si no se llama a votar, si no de hace propaganda a favor de un partido desde el gobierno no hay ningún impedimento, ningún delito”, subrayó.