Ante documentos el presidente solo tiene insultos, revira Loret a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le propusiera a Carlos Loret de Mola intercambiar la plusvalía de su quinta “La Chingada” por su departamento en Miami, Estados Unidos, el presentador de noticias respondió que “ante los documentos el presidente solo tiene insultos”.

Ante los documentos el presidente solo tiene insultos. Hoy, otra vez en la mañanera. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 21, 2021

Después, compartió una publicación desde la cuenta de Latinus, donde labora, para denunciar que “por tercer día, AMLO evade cuánto aumentará la plusvalía de su terreno en Palenque por el Tren Maya”.

Por tercer día, AMLO evade decir cuánto aumentará la plusvalía de su terreno en Palenque por el Tren Maya. #Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/wxgtAF7gOd — Latinus (@latinus_us) January 21, 2021

En otro mensaje siguió cuestionando sobre el mismo tema:

Y el presidente @lopezobrador_ sigue sin responder la pregunta central del reportaje: ¿va a subir la plusvalía de su rancho por los parques, ciclovía y vialidades que va a construir ahí el gobierno, sí o no? https://t.co/qIXjqgk33t — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 21, 2021

Y en un mensaje donde etiquetó al presidente, junto con varias fotografías, el conductor comentó: “Miren qué bonito va a quedar por el rancho del presidente. Este es el proyecto arquitectónico de Sedatu que gastará millones del presupuesto para poner ciclovías, parques, vialidades. Y @lopezobrador_ sigue sin responder: ¿va a aumentar la plusvalía su rancho, sí o no?”

Miren qué bonito va a quedar por el rancho del presidente. Este es el proyecto arquitectónico de Sedatu que gastará millones del presupuesto para poner ciclovías, parques, vialidades. Y @lopezobrador_ sigue sin responder: ¿va a aumentar la plusvalía de su rancho, sí o no? https://t.co/alVlhWLjdV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 21, 2021

En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador le propuso cambiarle la plusvalía de la quinta por su departamento en Miami, Florida.

“Hace unos días les comentaba que uno de esos periodistas, que son muy deshonestos, no solo en lo económico sino también en lo intelectual, decía que el Tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo que, por cierto, ya no es mía, es de mis hijos, que son 12 mil metros cuadrados, una casa que me heredaron mis padres, una quinta, porque a cada hermano nos dieron una hectárea, tenía mi papá ahí seis hectáreas y a cada uno nos tocó, pues una porción y a mí me tocó, por ser el mayor, no solo el terreno, sino la casa donde ellos vivían. Ya mi madre tenía sembrados árboles y demás y yo he seguido sembrando.

“Bueno, este periodista, Loret de Mola, dice que todo lo que se está haciendo en el sureste es porque yo quiero que suba el valor de mi propiedad, que me beneficio por la plusvalía. Estoy a punto de decirle: te cambio la plusvalía que va a tener el terreno, por tu departamento en Estados Unidos”, señaló.