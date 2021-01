Jenaro Villamil condena acoso del INE contra periodista que preguntó a AMLO sobre coalición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, condenó el acoso que está haciendo el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el reportero Miguel Ángel Arzate, derivado de una denuncia del PRD, que no le gustó que el periodista le preguntara al presidente sobre la coalición electoral de este partido con el PRI y el PAN.

“Rechazo categóricamente la posición del INE hacia el reportero porque en primer lugar viola la libertad de expresión, en segundo lugar viola el derecho a preguntar y, en tercer lugar, están alimentando un prejuicio haciendo creer que como es reportero de un medio público es un empleado del presidente”, explicó en entrevista con Apro.

El directivo del SPR contó que todo derivó de un proceso sancionador contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde el denunciante es el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por sus declaraciones en la conferencia matutina del 23 de diciembre, respecto a la coalición Va por México.

“Entonces de ahí sacan a pedirle al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez, que les informe de la bitácora, del registro de asistentes en esa conferencia, del 23 de diciembre, de todos los reporteros y la copia certificada y la credencial de acreditación de Miguel Ángel Arzate que es periodista de Canal 14, del SPR, porque fue el periodista que le hizo la pregunta al presidente de qué opinaba del anuncio de la coalición opositora que habían hecho PRD, PRI, PAN”, señaló.

Posteriormente, el INE le mandó a Villamil un requerimiento del salario, el contrato laboral, los honorarios, la prestación de servicios de Miguel Ángel Arzate y que les informe del inicio y vigencia el monto salarial por honorarios.

“Que yo indique si Miguel Ángel Arzate acudió a la conferencia de prensa denominada mañanera por instrucción de la dirección del SPR, debiendo remitir la documentación comprobatoria. Que remita copia certificada de la credencial laboral o de prestación de servicios de Miguel Ángel Arzate y le piden al Servicio de Administración Tributaria que proporcione información sobre la situación fiscal que tenga documentada sobre el registro fiscal correspondiente de los años 2018, 2019 y 2020 en lo que conste la declaración del ISR, de la posición financiera, el domicilio fiscal del reportero”, añadió.

En ese sentido, comentó que está respondiendo a todos los requerimientos del INE sobre Miguel Ángel Arzate “bajo protesta y advertencia de que están violando la libertad de expresión y el derecho de los reporteros y los periodistas de los medios públicos a preguntar”, porque además consideró que se trata de una persecución al reportero que hizo la pregunta y que ha sufrido las consecuencias de esta situación en su vida privada, pues lo han estigmatizado poniendo en riesgo su integridad física, añadió.

“Entonces, dices, bueno ¿qué les pasa? ¿No? Entonces en la respuesta que es la del 20 de enero, yo les doy la información que además es pública de lo que gana, que recibe, del tipo de contrato que tiene, pero además les digo que yo rechazo categóricamente la persecución del INE hacia el reportero”, insistió.

Porque, agregó, esto tiene relación con la autonomía e independencia editorial de los medios públicos, pues esto sienta un precedente “muy preocupante” porque no sólo están como órgano electoral acosando a un periodista, sino ejerciendo presión que constituye censura previa.

“Ese es el tema muy importante porque los reporteros de Canal 11, Canal 11, Radio Educación o del INER que quieran hacer una pregunta van a estar pensando, cada vez que la hagan, que el INE los puede investigar fiscalmente y laboralmente”, expresó.

Además, comentó que el INE está transgrediendo el artículo 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, donde se establece el principio de mínima intervención y proporcionalidad en los procesos especiales sancionadores porque no hay proporción entre la queja contra el presidente y la persecución al reportero “y es una máxima intervención porque se están metiendo hasta con sus cuentas fiscales. Ni siquiera la Unidad de Inteligencia Financiera pide eso”, destacó.

Insistió que el actuar del INE es acoso, es persecución y es violación a la libertad de expresión de una manera abierta, pues el INE pasa por alto un esquema donde los periodistas son acosados, agredidos, asesinados y secuestrados precisamente por este tipo de prejuicios, como los del INE.

#INEPersecutor. Como titular del @SPRMexico repruebo categóricamente la persecución que el @INEMexico ha emprendido contra nuestro reportero @MiguelArzateR. El instituto atenta contra la libertad de expresión y contra el derecho de preguntar de cualquier periodista. (1) — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 22, 2021

Todo esto, añadió, le da el derecho a Miguel Ángel Arzate de presentar una queja contra el INE ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violar su libertad de expresión y su libertad personal, pero si procede va a sentar precedente porque no hay antecedente de una actuación así por parte de un organismo autónomo como el INE.

“Una cosa es el debate entre el INE, la Presidencia, el SPR, si la mañanera, la conferencia de prensa matutina es propaganda o no, eso es otra cosa, y ese debate se está dando y todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha determinado si es o no propaganda y ellos ya dieron por hecho que es propaganda, sin que el tribunal haya resuelto el tema de fondo.

“Pero una cosa es ese debate y otra cosa es ensañarte con el reportero que hizo una pregunta que al PRD no le gustó. ¿Sí, pero eso qué? Es muy, muy delicado, porque además ellos consideran que esto constituye ‘chayote’, cuando no entienden, nunca investigaron los del INE que el verdadero ‘chayote’ era el infomercial político que nunca sancionaron, las preguntas a modo, pagadas irregularmente, o los comentarios favorables a un candidato que siempre se insertaban en noticieros radiofónicos o de televisión y que eso si es soborno o ‘chayote’. El salario de un periodista de un medio público no es un ‘chayote’. Es un ingreso devengado”, aclaró.

Y todo lo anterior proveniente de un organismo que es constitucionalmente autónomo pero también es del Estado, como el SPR. “No somos parte del gobierno, entonces no están entendiendo su función ni la función de los medios públicos. Y peor: ¿Qué tiene que hacer el INE indagando el salario de los reporteros cuando su función es ser el árbitro electoral?

uD83DuDCCCEl Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano reprueba la persecución que el INE ha emprendido contra uno de sus reporteros.



uD83DuDCDDhttps://t.co/Q8XQgnirUw pic.twitter.com/MBgcnmE0o2 — SPR México (@SPRMexico) January 22, 2021

¿Qué preguntó Arzate?

En la conferencia de prensa mañanera del 23 de diciembre, el reportero Miguel Ángel Arzate preguntó: “¿Cómo va a buscar usted que haya elecciones libres? y ¿qué opinión le merecen los comentarios que hicieron ayer los líderes de estos partidos de su alianza?”

A lo que López Obrador contestó: “Pues es algo natural, algo obvio. Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ahora, ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal: el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia.

“Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios. Lo que les importa –además, ellos mismos lo han expresado– es que no tengamos –quienes apoyan al gobierno, quienes están llevando a cabo la transformación– que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la función principal de la Cámara de Diputados? ¿La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados? Aprobar el presupuesto”, dijo.

“Yo lo que creo, que el grupo que denomina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, pues lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitarles el presupuesto a los pobres”, expresó, entre otras cosas.

El reportero insistió: “¿Cómo garantizar esa libertad? Y López Obrador contestó: “No puede nadie intervenir del gobierno, que es otro distintivo”, añadió.