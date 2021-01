La youtuber Nath Campos acusa de abuso sexual al influencer Rix

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La youtuber Nath Campos, quien suele hablar de temas cotidianos en sus videos, contó en sus redes sociales una experiencia que no es normal, al acusar al influencer Rix de abusar sexualmente de ella hace algunos años, tras salir de fiesta y cómo sus “amigos” le dieron la espalda por eso.

En un video de 47 minutos, donde en momentos estuvo a punto de llorar, contó que salió de antro con sus amigos, prácticamente todos youtubers, personas que conocía desde hace muchos años y bebió mucho alcohol, así que dos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa y Rix a subirla a su departamento, pero al verla en ese estado de ebriedad se aprovechó sexualmente.

Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme uD83DuDC9C. https://t.co/jjjXtwjSZI — NATH CAMPOS uD83DuDEF8 (@nathcampost) January 22, 2021

“Yo no podía caminar bien y estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y otra de las cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que estaba en mi casa, que Rix se iba a ir, entrar a mi cuarto, quitarme mi jumper, meterme a la cama para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, contó.

Cuando despertó, el sujeto seguía en su departamento. Le gritó y lo confrontó y lo corrió de su casa. Pero después éste le mandó un mensaje donde le decía que él también estaba borracho, y que no quería se mal vibrara por esta situación, pues ella también había participado y que porque no recordara la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo.

“Lo primero que hice después de eso fue hablar con mis amigos y mis amigas más cercanos, a un amigo que también estaba la noche anterior y que consideraba también muy cercano, platicarles esta situación porque no estaba logrando procesar esto que había pasado. Necesitaba que alguien me confirmara la gravedad de este asunto y yo sabía que no era lo que Rix me quería hacer pensar”, expresó.

Sin embargo, cuando le contó a una de sus amigas, ella la escuchó y la consoló, pero al día siguiente le dejó de responder el teléfono. Otra de sus amigas le cuestionó por qué se había emborrachado tanto y otro de sus amigos básicamente le dijo “algo así como mal pedo y ya”.

Ella, añadió, se sintió muy culpable por haber bebido esa noche, de haberse expuesto de esa manera y por más que pensara que fuera su hermana quien le contara esa situación no la haría sentir culpable por haber bebido tal cantidad de alcohol.

“Sabría que no es su culpa, sabría que es algo que no debería estar en su cabeza, no podía pensarlo de mí, simplemente me sentía culpable por haberme puesto en una situación de esa manera, lo cual, amigos, nadie debería tener miedo de salir a tomar con sus amigos. Si no puedes salir con confianza con tus amigos ¿con quién sí?”, preguntó.

Incluso, indicó que una “amiga” hizo una broma al respecto, otro que reconoció la gravedad del asunto, lo ignoró y cuando habló con el equipo de management en la que ella y Rix estaban, pero nadie hizo nada, al contrario, supo que era algo que no les era extraño, ni les parecía tan grave, que no sabían cómo reaccionar en esta situación y no los culpa por eso, porque ella tampoco supo cómo hacerlo.

A los que están diciendo que

Luisito, Berth, Strecci, Ricardo González, sabían de lo de Rix, lean los últimos Tweets de Strecci y Berth, en donde aclaran que desde el momento que supieron de lo Rix, lo sacaron y Nath les pidió discreción.#RixViolador #RixAbusador pic.twitter.com/iVFCnsVWH4 — RobertMG (@RobertMG20) January 23, 2021

Silencio

Nath Campos comentó que decidió guardar silencio para conservar su empleo, por cuestiones económicas y porque en ese momento no se hablaba del tema públicamente y pensó en sí quería ser conocida por haber sido abusada, por lo que decidió no permitir que esto afectara su imagen pública porque no quería que dijeran ser la que vivió esto con Rix, por lo que sólo pidió no trabajar con él, porque no lo quería volver a ver en su vida.

Pasaron un par de meses y se vio en ciertas situaciones en las que le tocaba elegir si trabajar o no, porque no iba a haber una excepción por trabajar con Rix, pues tenía mucho más seguidoras que ella, ganaba más que ella, y había compañías que los buscaban en común y aunque rechazó cosas, pero hablaron con ella para que no se negara a trabajar.

También se sintió avergonzada de contarle a su familia, pero la marcha del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2020 decidió enfrentar la situación, por lo que habló con sus familiares y amigos y después con orientación comenzó el correspondiente proceso legal por abuso sexual agravado y aprovechamiento de confianza.

Durante varios momentos, expresó llorando que se sentía muy sola porque la gente cercana lo minimizaba, la juzgaban y la hacían sentir la culpable de ponerse esta situación.

Incluso, habló sobre lo rara se sentía al tener que trabajar con su abusador que incluso acosó a su mamá y habló con su management que le prometió hablar con él, pero no hicieron nada o ignoraban el tema, lo que la hacía retractarse de intentar hacer algo al respecto.

Después de que publicó su video, las usuarias de redes sociales le manifestaron su apoyo con corazones color morado y muchas personas expresaron su solidaridad con Nath Campos, por su valentía al denunciar.

“Les aconsejo mucho que si viven algo similar a esto, denuncien”, explicó Nath Campos, la youtuber.

En redes sociales, surgió el hashtag #rixviolador y #rixabusador. La cuenta de Rix tiene sus tuits protegidos.

Penetrar a una persona que no se encuentra capaz para decidir si quiere sexo es un VIOLACIÓN.



Aunque haya alcohol de por medio.

Aunque en otra ocasión haya existido consentimiento.

Aunque antes hubiera baile o cercanía.



Si no puede decir NO, claramente es violación #rixviolador — Frida AngélicauD83DuDC9C (@FridaGomezP) January 23, 2021

Rix sacó un video donde reconoció que le dijo “algo muy naco a su mamá” porque estaba ebrio, lo cual no lo justifica, pero solo lo comenta porque a partir de eso ella le dejó de hablar. Se refugió en la idea de que sabe que mucha gente no iba a escuchar su versión.