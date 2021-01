"Lástima Margarita", le dice profesor "estricto" a una alumna que enfermó de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM denunciaron a un profesor por su falta de empatía con una alumna que faltó a clases e incumplió con las tareas por haber contraído el covid-19.

En el vídeo, difundido en redes sociales, el profesor Raúl de Córdoba Conde dice a sus alumnos: “Yo no soy la Basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros. Hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas y saben que soy estricto. No puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio. Si el alumno no puede adiós”.

Momentos después el profesor tose y dice: estoy enfermo también Ximena.

La alumna le responde: “¿También le dio covid a su familia, se le murió ayer su abuelito? ¿también estuvo tres días inconsciente prácticamente y le falta el aire?”

–Sí, bueno, lástima.

–No estoy buscando su lástima, sino que sea empático.

–No, no soy empático.

–No vine a pedir su lástima o medicamentos. Estoy tratando de recuperar mi semestre a pesar de todo.

Oye @UNAM_FCPyS @UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil

En un segundo video el profesor dice a la alumna: “Yo no justifico faltas, entregas ni nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes, ya sabes”.

–Estaba casi inconsciente.

–¿Y por qué no me enfermo yo?

–No sé, se ha de cuidar muy bien. Yo me cuidé y aun así mi abuelita me contagió de covid.

–Sí, bueno, pues lástima, Margarita.

–¿Pues sí, pero ¿qué quiere que yo haga?

–Ya te dije, si no me entregas el trabajo el próximo martes, adiós.

De acuerdo con un texto difundido por los alumnos del grupo 0021 el suceso ocurrió el 19 de enero durante la clase de Fundamentos de Mercadotecnia, cuando la alumna le informó al profesor que no había asistido a dos clases y no había entregado la tarea porque había estado enferma de covid-19.

Los alumnos aseguraron que el profesor cuenta con varios reportes y no es la primera vez que toma este tipo de actitudes con sus alumnos, sin embargo, la dirección de la facultad no ha tomado cartas en el asunto.