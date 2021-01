Twitter bloquea cuentas afines a la 4T por "manipulación"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un par de días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el director de política pública de Twitter para México y Latinoamérica es “cercano” al Partido Acción Nacional (PAN), en esta red social se bloquearon cuentas afines al mandatario y a su gobierno conocido como la 4T por incumplir sus términos.

Entre las cuentas suspendidas están las de @Miriam_June, @LOVREGA y @ElReyTuitero, activos seguidores y simpatizantes de López Obrador.

En un hilo de Twitter, la cuenta @TwitterSeguro advirtió el jueves 21, a las 9:41pm:

“No permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Definimos la manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas que obstaculicen su experiencia”.

Antes escribió dos más donde señaló que “esto incluye el uso de información engañosa en el perfil de la cuenta para llevar acciones de spam, obstaculización o acoso. Por ejemplo, cuentas con fotos de perfil robadas o copiadas”.

Después, lanzó: “Si consideras que tu cuenta se bloqueó o se suspendió por error, puedes enviar una apelación desde nuestro Centro de Ayuda y da más información sobre la política relativa al spam y la manipulación de la plataforma, elaborado en septiembre de 2020.

No permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma.



Definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia. — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) January 22, 2021

Tras el bloqueo personajes públicos cuestionaron la medida, como el diputado Javier Hidalgo quien llamó la atención sobre que “las declaraciones de ayer –21 de enero-- de @TwitterMexico y la censura a quienes hoy cuestionan a @HugoRodriguezN se contradicen”.

Estimados @TwitterMexico les recuerdo nuestra Constitución

en su Art7 “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. ... Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión” pic.twitter.com/VWS9F0aVYb — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) January 22, 2021

Por su parte, Alfonso Durazo, exsecretrio federal de Seguridad y Protección Ciudadana y aspirante de Morena al gobierno de Sonora, manifestó su preocupación por la suspensión de cuentas de tuiteras y tuiteros afines a la 4T.

“La libre expresión es pilar esencial de nuestra Constitución y principio fundamental del proceso de cambio que vivimos”, escribió en un hilo de conversación en esta red social, en el que hizo un llamado a Twitter México “a rectificar decisiones que no contribuyen al indispensable debate abierto de nuestra vida pública en redes sociales”.

Preocupa sobremanera la suspensión de cuentas de tuiteras y tuiteros afines al proyecto de la #4T. La libre expresión es pilar esencial de nuestra Constitución y principio fundamental del proceso de cambio que vivimos. 1/2 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 22, 2021

La oposición, en cambio, celebró el bloqueo.

Oiga, Javier, así igualito va a levantar la voz indignado, cuando los bots chairos se le echan encima como marabunta a una cuenta opositora al gobierno, la reportan y logran cancelarla?? Lo que no es parejo es chipotudo, mr... uD83EuDD28 — Ana Vargas (@vargasm_ana) January 22, 2021

Y como a qué hora del día te das de baja? Ups olvidaba que la dignidad y congruencia no existe entre los paleros del gobierno. — Drak (@BonDrmim) January 22, 2021

También los usuarios empezaron a denunciar otras cuentas porque fomentaban el spam.

Que tanto te puede indignar una cuenta de Twitter, que a un proveedor que es dueño de su espacio le pides y le exiges, por años aprovecharon las granjas de cuentas falsas, hoy se esta acabando eso, @TwitterMexico ni un paso atrás, amigos y enemigos debemos cumplir reglas!#VxM — Chucho Mireles (@JustoMireles) January 22, 2021

Asimismo, denunciaron la suspensión de cuentas que no son afines a la 4T.

Me niego a seguir formando parte de esta red social si no le devuelven su espacio a @gabyhback Esto es un abuso y un atraco a la nación. ¿Qué está pasando, @TwitterMexico?



¿Así está bien, @HernanGomezB?



Por cierto, mi amiga es antiamlo y también la suspendieron. pic.twitter.com/vYdQElp2TE — Pizza Sin Piña (@Nat_Corl) January 22, 2021

¿Quién es el directivo de Twitter México?

Hugo Rodríguez Nicolat es Licenciado en Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México y maestro en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Columbia y London School of Economics and Political Science.

Hoy es gerente de Políticas Públicas para México y Latinoamérica de Twitter.

Fue subcoordinador de la Logística en el Equipo de Transición del presidente Felipe Calderón y coordinador de Estrategia y Análisis Electoral para la candidatura de Cecilia Romero y coordinador de Proyección Internacional en el PAN y asesor en el Senado de la República.

Además, ha sido director de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe en Uber Technologies México, donde también se desempeñó en otros cargos.

Fue director de la Fundación Escalera y Asesor de la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra. Fue secretario Técnico en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2010. Fue consultor en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Francia.

Además, ha sido director de Relaciones Interinstitucionales en el Instituto Nacional de Migración.

¿Cuál fue el pleito entre Twitter y AMLO?

El 21 de enero, López Obrador acusó a Rodríguez Nicolat de haber sido “militante o simpatizante muy cercano del PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN y como mi pecho no es bodega… Sin embargo, solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”,

Horas más tarde de ese día, en un hilo de cuatro mensajes escritos por la cuenta @TwitterMexico en Twitter, vertidos después del mediodía de este miércoles, se escribió:

“Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”, indicó en una primera publicación.

Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. — Twitter México (@TwitterMexico) January 20, 2021

En la segunda, señaló: “Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas, procesos, no en intereses particulares”.

Después, redactó: “La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto”.

Finalmente, se justificó: “Como hemos mencionado antes, reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos por la seguridad de nuestros empleados”.

Estos mensajes tuvieron muchas reacciones de los usuarios, entre ellas la de una suspendida, @Migiam_June que le contestó: “Ok, Hugo”. Y fue replicada por demás personas que añadieron “X2” a sus comentarios, lo cual significa que se repite la frase de la persona anterior sin tener que escribirla de nuevo.