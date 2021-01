Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores se aíslan tras convivir con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, así como Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León por Morena, se aislaron en su domicilio, debido a que estuvieron reunidas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a que este informara que está enfermo de covid-19.

La secretaria de Economía precisó: "me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria.

A su vez, el sábado 23 de enero, Clara Luz Flores sostuvo un desayuno "amable y constructivo" con el presidente en Nuevo León.

Luego de que López Obrador diera a conocer su diagnóstico positivo a covid-19, Flores emitió sus buenos deseos así como la intención de hacerse una prueba de coronavirus como marca el protocolo médico.