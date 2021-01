Lilly Téllez: no necesitamos vacunas de "mala calidad" de Rusia, "no subestimen al pueblo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez lanzó sus baterías contra Rusia y la vacuna Sputnik V, elaborada en ese país, luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el envío a México de 24 millones de dosis del antígeno contra el covid-19.

En sus redes sociales la legisladora criticó la decisión del gobierno federal de aceptar la vacuna rusa, tras la conversación telefónica entre el presidente López Obrador y su homólogo, Vladimir Putin.

“Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses”, indicó el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

“México no requiere 'afecto' de Rusia; un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo”, apuntó la exconductora de TV Azteca.

Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo.

La vacuna rusa, dijo, “sólo funciona en papel, y en teoría se ve bien”, pero “no se ha aprobado que sirva”, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) apenas la está analizando.

“Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa”, acusó.

“¿Por qué la vacuna rusa cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son los óptimos? No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad, aún no se tienen los estudios de la fase 3, y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas”, insistió la sonorense, quien llegó al Senado como candidata de Morena y luego brincó al Partido Acción Nacional (PAN).

El Instituto de Investigación de Gamaleya, parte del Ministerio de Salud de Rusia, desarrolló la vacuna Sputnik V o Gam-Covid-Vac, y en diciembre pasado anunció que tenía una efectividad de 91.4%.

Rusia lleva a cabo una campaña de vacunación masiva para aplicar el fármaco, mientras que otros países también la suministran a su población, como Argentina y Bielorrusia.

En diciembre pasado, la farmacéutica británica AstraZeneca anunció que realizaría ensayos para combinar su vacuna --que desarrolla junto con la Universidad de Oxford-- con la vacuna rusa Sputnik V, para intentar incrementar su respuesta inmunitaria.