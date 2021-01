Sheinbaum critica ataques contra AMLO tras dar positivo a covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una “enorme mezquindad”, calificó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la crítica electoral y el debate en redes sociales generados a raíz del anuncio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfermó de covid-19.

“Me parece mezquino, la verdad, utilizar el tema de la enfermedad de nuestro presidente para una crítica electoral. Me parece terrible que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que ésta sea y en particular el presidente de la República. Me parece de mucha mezquindad”, dijo.

Cuestionada sobre el tema en su videoconferencia, la morenista destacó que muchas personas de oposición, incluidos los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tuvieron una actitud distinta ante la noticia que el propio mandatario federal dio ayer en sus redes sociales.

“Hubo muchas gentes (sic) de oposición, hasta Calderón, Peña, etcétera, que pueden no estar de acuerdo con el presidente, pero que su actitud es distinta y pues siempre deseamos el bien a una persona”.

Por el contrario, agregó, “hubo muchas otras, de una enorme mezquindad, que me parece que no cabe eso en nuestro país. No estoy de acuerdo”.

Sheinbaum Pardo comentó que no ha hablado directamente con el presidente López Obrador, sino que se comunicó con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, mediante un mensaje de teléfono celular. “Me dijo que está bien, que se encuentra bien y está con el apoyo médico que debe tener cualquier persona, pero en particular obviamente el presidente de la República”, comentó.

Gabinete de seguridad, con protocolo

Respecto a la reunión del gabinete de seguridad federal que se realiza todas las mañanas en Palacio Nacional presidida por López Obrador, la jefa de gobierno –quien asiste cada lunes- comentó que la coordinación la llevó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, mientras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estuvo en representación del primer mandatario.

“Fue una reunión donde se trataron los temas que normalmente se tratan con los distintos informes que se presentan los días lunes en esta reunión”, comentó Sheinbaum. Y agregó: “Son reuniones muy formales, con cierto protocolo. Y claro, pues obviamente extrañamos al presidente hoy, ¿verdad?, pero sabemos que está bien y que se va a reponer”.

La mandataria local aclaró que no hubo alguna videollamada del tabasqueño en la reunión, pero destacó que fue notable que las secretarias de Seguridad y Gobernación “tenían indicaciones muy claras de cómo conducir la reunión”.

Por último, Sheinbaum Pardo reiteró su mensaje que escribió ayer en su cuenta de Twitter hacia su mentor político: “Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza y cariño al presidente”.