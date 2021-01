Conductores de Televisa encienden las redes y se disculpan por comentarios sobre el abuso que denunció Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado fin de semana, la youtuber Nath Campos denunció a través de sus redes sociales –y por la vía penal- que habría sido víctima de abuso sexual por parte del influencer conocido como Rix, hace algunos años tras salir de una fiesta.

En un largo video, consternada por los recuerdos, Campos narró que Rix se aprovechó de su estado de ebriedad para abusar de ella.

Noticias Relacionadas La youtuber Nath Campos acusa de abuso sexual al influencer Rix

La noticia explotó y provocó una enorme indignación que se replicó en cientos de miles de condenas en plataformas digitales con una sola consigna: nada justifica el abuso.

Sin embargo, el enfado cobró aún más fuerza tras los comentarios de tres conductores de Televisa (Arath de la Torre, Andrea Legarreta y Martha Figueroa) sobre este episodio:

En la edición de lunes del programa matutino Hoy de la televisora, se escucharon comentarios como los siguientes:

“¿Por qué te despertaste ahí en la mañana? Pues porque en la noche te dormiste sin saber ni donde te dormiste ni quién estaba ni qué…”, dijo Martha Figueroa, criticando a la víctima.

“Denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian. Entonces, esto confunde un poco. No digo que no puede ser, yo no estuve ahí y no sé nada, lo que digo es que confunde un poco”, agregó Legarreta sobre el relato de Campos.

“Ojalá que se aclare porque esto puede detonar muchísimas cosas. Si es cierto, que se aclare. Y si no también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar en determinado momento por haber hecho algo en una borrachera hace 11 o 12 años”, sentenció el actor Arath de la Torre.

Furia en las redes

La furia que detonaron tales comentarios los llevaron a un linchamiento digital que los colocó en tendencia nacional.

*Arath de la Torre*: “Esto puede detonar que te puedan denunciar por una borrachera de hace 12 años”

*Martha Figueroa*:¿Porque tienen que tomar hasta perderse?

*Andrea Legarreta*:¿Porque seguía trabajando con él?

Los reproches son para *Nath Campos*, NADA para el abusadoruD83DuDE21 pic.twitter.com/1QBjnaZQQ8 — Nubia?? (@NubiaArizaga) January 25, 2021

Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre son el tipo de personas que dirían "Si la víctima hubiera cerrado la puerta de su casa Richard Chase, el Vampiro de Sacramento, no hubiera entrado a matarlos, osea, para eso le ponen seguros a las puertas, cuídense tantito" — Ycito Comunica (@ElBadiablo) January 26, 2021

Que horrible que personas como Andrea Legarreta,Martha Figueroa y Arath de la Torre sigan teniendo un espacio tan grande para hablar pura mierda y debatir sobre algo que no debería ser puesto en discusión.

Vaya falta de empatía y respeto de estos señores pic.twitter.com/rgeJeozljq — uD835uDD75uD835uDD9AuD835uDD93uD835uDD8CuD835uDD90uD835uDD94uD835uDD94uD835uDD90uD835uDD8EuD835uDD8AuD83DuDC9C (@louxst94) January 26, 2021

Martha Figueroa y Andrea Legarreta son dos mujeres que sin duda todavía continúan alimentando la idea de que si una mujer toma "de más", ella se está poniendo en una situación vulnerable y que es extraño qué no se denuncie en el minuto en el que pasan las cosas. — Luis Torrestiana (@luistorrestiana) January 26, 2021

Esto obligó a que al menos dos de ellos ofrecieran discupas públicamente:

En el texto que acompaña un video de casi siete minutos en sus redes sociales, Legarreta matizó sus comentarios así: “A veces sin ningún afán de lastimar, hacemos comentarios en temas sensibles y sin desearlo, provocamos incomodidad en algunas personas. Hoy en el programa se habló de un tema sensible, delicado, doloroso y que durante años se ha luchado por erradicar #ElAbusoContraLaMujer Y comentamos que @nathcampost en un video declaró que sufrió abuso sexual y sin duda fue muy valiente al hacerlo. Al comentar la información en el programa y sin ningún afán de poner en duda sus declaraciones, hay quienes se sintieron incómodos y por eso quiero ofrecer disculpas de corazón”.

Por su parte, en una declaración más breve, Arath de la Torre aclaró: “Lo único que dije es que, en efecto, hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente (…) En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer ni que es mentira lo que está sucediendo”, dijo para luego disculparse e invitar a denunciar.

Nota aclaratoria HOY nunca estaru00e9 de acuerdo con ningu00fan tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones Posted by Arath De La Torre on Monday, January 25, 2021

Al menos públicamente, Martha Figueroa hasta el mediodía del martes no se había disculpado.