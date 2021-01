Senador de Morena solicitará comparecencia de titular de la Cofece por "multas de risa" a bancos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, anunció que solicitará la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, y la entrega del expediente con el que determinó “multas de risa” a los bancos que incurrieron en acuerdos ilegales con los bonos de deuda del país.

Luego de que la Cofece impuso multas por 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Citibanamex, Bank of America (BofA), BBVA y JP Morgan, por una serie de acuerdos contrarios a la ley para manipular precios y establecer la obligación de no comercializar o no adquirir ciertos valores gubernamentales, el presidente de la Comisión de Hacienda solicitó, mediante un escrito, la documentación que obra en el expediente que motivó las sanciones.

Durante la plenaria virtual de las y los senadores de Morena, el legislador dijo que los bancos cometieron actos irregulares --en la emisión y especulación-- con los bonos de deuda que se aplican en nuestro país, y consideró que se trata de un “saqueo fiscal y saqueo presupuestal”.

Por ello, señaló que las multas que impuso la Cofece, “comparadas con otros países en el mundo, son de risa. Vamos a revisarlo con toda seriedad, no queremos adelantar juicios”.

Armenta apuntó que en Estados Unidos dos de los bancos involucrados en irregularidades fueron penalizados con más de 500 millones de pesos, mientras que en el país se aplicó a las siete instituciones una sanción de 35 millones de pesos.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, sostuvo que sin “ser injerencistas” en las facultades de la Cofece, el Senado tiene la posibilidad de revisar y pedir que el organismo autónomo explique la decisión.

De acuerdo con los morenistas, la resolución de la Cofece debe ser pública. “Se debe conocer por qué es tan baja la sanción económica aplicada ante la manipulación de bonos gubernamentales de 2010 a 2013”, comentó Armenta.

Además, el senador de Morena por Puebla opinó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) deben investigar si el Banco de México (BM) tuvo un papel activo en el caso que dañó a inversionistas.

“Es necesario que los mexicanos conozcan las irregularidades en las que han incurrido los bancos, y es necesario que los mexicanos conozcan las posibles omisiones e implicaciones que el Banco de México, sus autoridades, puedan tener en la omisión y en la posible comisión de algún delito”, afirmó.

Por otro lado, tanto Armenta como Monreal expresaron que los cambios a la reforma a la Ley del Banco de México, que impulsaron en conjunto y que se discutirá en la Cámara de Diputados, responderá al interés social y no a los intereses económicos, y no busca debilitar ni poner en riesgo la autonomía del banco central.

“Estoy convencido de la iniciativa y de la minuta, pero también soy razonable y, si se mejora, se enriquece, se modifica en su momento en la Cámara de Diputados, nosotros, como Cámara de origen, actuaremos en consecuencia”, apuntó Monreal.

A su vez, Armenta sostuvo que, en el parlamento abierto, con las instituciones involucradas en la reforma que comienza en febrero en San Lázaro, también se escuchará a representantes de migrantes.