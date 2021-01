Especialista pide transformar modelo agotado de la CNDH en defensorías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La especialista en justicia penal, Ana Laura Magaloni, aseguró que el modelo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya está agotado, por lo que se pronunció por transformar a esa institución en una defensoría pública que promueva amparos, defienda a los ciudadanos y no se quede sólo en la realización de investigaciones.

“Haber pasado a la arena política la protección de los derechos humanos” ha causado parte de ese agotamiento, por lo que “sería muy interesante debatir la CNDH como una defensoría pública para dar acceso (a la justicia), ésa podría ser una salida”, apuntó.

La presidenta de la comisión para la transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, e integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), participó en la conferencia magistral estacional de invierno 2020 "Democracia y Derechos Humanos", organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahí expuso que la falta de recursos ha impedido el acceso a la justicia y a la defensa de los derechos humanos, lo que genera daño en el tejido social, violencia y escenarios de abuso e injusticia.

Por eso retomó experiencias de otros países, como Colombia, donde la figura de la defensoría pública permite acciones de tutela efectivas para todas las personas “Si tuviéramos abogados defensores sería otro boleto para las personas…. ya basta de reformas legales. Hagamos a las instituciones funcionar”.

Ha habido, dijo, “una resistencia a dar este poder a la gente para defenderse”, lo que a su juicio ha impedido que avancen las reformas al sistema de justicia penal.

Cuando promovieron la reforma al amparo “yo les dije: ¿por qué no hacen una defensoría pública?, ¿por qué no meten capacidad de defensa jurídica en la Comisión de Derechos Humanos, que pueda hacer sus recomendaciones y sus investigaciones? Está muy bien, pero para todos los días, para la gente de todos los días, en vez de una conciliación y a ver si me prestas el servicio o no, ¿por qué no hacemos que promuevan amparos y que les den sus pensiones y que los lleven hasta la corte? Tendríamos un debate mucho más interesante en materia de derechos humanos, si hubiera más capacidad de defensa de las personas”, estimó Magaloni.