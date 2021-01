Florida restringe el "turismo de vacunas" tras el escándalo provocado por Juan José Origel al obtener la dosis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conductor de televisión mexicano Juan José Origel presumió en redes sociales que viajó a Florida, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra covid-19, lo que desató indignación en redes y provocó que ese estado endureciera las reglas para evitar que haya más “turismo de vacunas”.

“Ya vacunado, gracias Estados Unidos, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”, publicó el sábado Origel, columnista y locutor especializado en prensa de espectáculos, desatando fuertes comentarios en su contra por parte de usuarios de redes sociales tanto en México como en EU que lo calificaron de irresponsable e insensible, así como de recurrir a influencias para saltarse la fila.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

El tema incluso fue retomado por medios internacionales como los estadunidenses New York Post y Fox News, así como el británico Daily Mail, el cual destacó que se desconoce cómo un hombre de 73 años como Origel consiguió la cita.

En una nota en la que reseña el escándalo, Daily Mail dijo que contactó al Departamento de Salud de Florida, el cual informó que revisó sus pautas para reducir el número de visitantes de otros estados o países que viajen ahí con el único fin de que se les aplique el antígeno.

Ahora, las personas que deseen vacunarse deben demostrar que son residentes de Florida, proporcionando una licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identificación estatal.

Sin embargo, aclara, trabajadores de la salud y las personas que necesiten una segunda dosis de la vacuna no están obligados a mostrar la prueba de residencia.

Según NBC 8, el cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees, advirtió que a los extranjeros no se les permitiría viajar a Florida.

"El turismo de vacunas no está permitido", dijo. "Es abominable, la gente no debería volar aquí para vacunarse y salir volando".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró a The Wall Street Journal que está permitido que las personas que poseen segundas residencias en el estado se vacunen, pero desalentó a los turistas a hacerlo.

Según ese mismo medio, el Departamento de Salud de Florida dejó en claro que investigará cualquier uso indebido de las vacunas.

"No está permitido que alguien entre a Florida por un día para recibir la vacuna y se vaya al día siguiente", dijo al periódico Jason Mahon, portavoz del Departamento de Salud. "Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al Departamento de Salud del condado correspondiente de inmediato".



Posibles sanciones

Numerosas reacciones en redes claman por que le sea retirada la visa estadunidense a Origel.

'Ni siquiera yo, que soy ciudadano estadounidense, me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde, antes que los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla. Este tipo debería ser acusado en Estados Unidos para que le cancelen la visa de turista por ser abusivo”, dice una de las reacciones.

Una que publicó el usuario Héctor L. Frisbie ha tenido múltiples retuits por asegurar que las personas que han mentido para ser vacunados, como podría ser el caso de Origel, ya están identificados, tendrán una multa de 15 mil dólares y se les cancelará la visa.

“Así va a ser con los +/- 600 casos identificados provenientes de Mexico. La investigación se inició a partir de un grupo de personas que lo publicaron en sus medios sociales lo que equivale a una confesión de parte”, añadió.

"Si no vives en Estados Unidos y mientes al llenar el cuestionario para obtener la vacunación cometes un delito, así de simple".

De acuerdo con la versión del conductor, aplicó en una convocatoria a través de correo electrónico para conseguir su objetivo. En una entrevista al llegar a México, declaró que tendía que volver en unos 20 días para la segunda dosis.

Origel se defendió de las críticas en su cuenta de Instagram con una cita que atribuyó a Ghandi: 'El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio'.