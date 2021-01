Manuel González renuncia a la Secretaría General de Gobierno de NL; busca diputación con el PAN

MONTERREY, N.L. (apro).- Manuel González Flores renunció esta mañana a la Secretaría General de Gobierno y minutos después acudió a registrarse como aspirante a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), con el que supuestamente el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, hizo alianza rumbo a las próximas elecciones.



En el puesto quedará Enrique Torres Elizondo, quien encabezaba el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (Fideproes).

Tras anunciarse la renuncia de su secretario de Gobierno, Rodríguez Calderón dijo que no podía impedirle que tomara una decisión personal, y aseguró que no respaldaba a ningún partido, en referencia a los comentarios cada vez más insistentes de su acuerdo con el PAN.

“Se ha dicho que nosotros apoyamos a tal o cual partido. No, apoyamos personas. Del Gobierno saldrán candidatos para todos los partidos, no exclusivamente a uno. Según lo que me han dicho algunos compañeros de trabajo, los han invitado diferentes fuerzas políticas, y si tienes ganas y deseos, adelante. Es algo que no le podemos evitar a nadie”, expuso.

González Flores acompañó a Rodríguez Calderón desde que éste inició su administración, el 4 de octubre de 2015. Entre 2017 y 2018 ocupó durante meses el puesto de gobernador interino, mientras El Bronco hacía campaña como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Cuando Rodríguez regresó al puesto, tras fracasar su proyecto presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó su culpabilidad, junto con González Flores, por desviar recursos del erario para la recolección de firmas de apoyo que le permitieran inscribirse como candidato. Lo anterior quedó registrado en la sentencia de la Sala Regional Especializada del TEPJF, dentro del expediente SRE-PSC-153/2018, con fecha 26 de junio de 2018.

El TEPJF pidió al Congreso local que estableciera el camino a seguir para sancionar a ambos personajes, por lo que en marzo del año pasado la Comisión Anticorrupción propuso destituir a Rodríguez e inhabilitar por seis años a González Flores, quien había perdido un amparo contra el castigo.

El 12 de junio pasado, el Congreso nuevoleonés votó por las sanciones contra el mandatario estatal y su secretario de Gobierno, e impuso una amonestación y multa de 317 mil pesos, a propuesta del Partido del Trabajo (PT), con el respaldo del PAN, Morena y Nueva Alianza (Panal).

Al final los legisladores locales equivocaron el procedimiento y tuvieron que desechar el caso para volver a presentar una acusación, aunque ya dieron carpetazo al asunto al considerar que no había tiempo para promover un procedimiento de desafuero contra Rodríguez Calderón, quien termina su gestión el próximo 3 de octubre.