Barbosa insiste en pleito con Scheffield: si provoco molestia, ni modo

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta volvió a reclamar por la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Puebla y subrayó; “si eso provoca molestia, ni modo”.

Luego del altercado que protagonizó ayer en las redes sociales con el director general de la Profeco, Ricardo Scheffield, este viernes el mandatario poblano criticó la reacción del funcionario federal.



“Yo voy a hablar como gobernador en favor de los consumidores poblanos y consumidoras poblanas, voy a hablar por eso, y si provoco enojo del titular, pues ni modo, ya lo conozco, ya sé quién es desde hace muchos años, no importa”, declaró Barbosa.

Añadió: “Yo voy a estar pendiente de lo que hagan y no hagan en la delegación de la Profeco, y si provoco molestia, ni modo, ni modo, los estilitos pues a mí, a estas alturas, de verdad, no me impresionan los geniecitos”.

Ayer, Barbosa calificó a la Procuraduría de “inservible e inútil” por no intervenir ante los altos precios que han alcanzado los tanques de oxígeno que deben adquirir familiares de enfermos de covid 19, y hoy volvió a exigir que “se ponga a trabajar”.

“Yo espero que la Procuraduría y su delegación en Puebla se pongan a trabajar, cosa que no han hecho. Es urgentísimo que los consumidores tengan la protección de la autoridad competente para ello”, subrayó al referir que no sólo es el caso de los tanques de oxígeno, sino también las alzas en la canasta básica y la venta de combustibles robados en la entidad.

“Es importantísimo que esta autoridad de defensa del consumidor también vigile esas negociaciones de venta de hidrocarburos donde se están vendiendo combustibles robados y ellos tienen que actuar”, reclamó.