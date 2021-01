El polémico exgobernador Ignacio Loyola busca candidatura a diputación

QUERÉTARO, Qro. (proceso.com.mx).­– Ignacio Loyola Vera, personaje que hace 23 años encabezó la primera alternancia en el gobierno del estado de Querétaro, regresó a la política y registró su precandidatura para el tercer distrito federal del estado, que actualmente es representado por Morena.

“Me siento muy emocionado de regresar a la política, a la búsqueda del consenso y sobre todo el triunfo electoral en mi estado de Querétaro", dijo el hombre de 66 años de edad, quien también fue titular de la Profepa en tramos de los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Luego detalló sus motivos y explicó que, como es su estilo, va a actuar “con propuesta". “Vamos precisamente, más que oposición, a ser proposición, el estilo de su servidor siempre ha sido el de la propuesta, de la búsqueda de acuerdos", afirmó.

En 2001, cuando integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) –con el entonces “Subcomandante Marcos” al frente– realizaron una marcha por diversos estados del país, entre ellos Querétaro, el entonces gobernador Ignacio Loyola Vera los tildó de “traidores” y sugirió fusilarlos.

En otro polémico episodio confesó que la violencia por personal de su gobierno en contra de un manifestante, quien en un acto de protesta se metió a bañar a la fuente de la Plaza de Armas de la ciudad, frente a la oficina del gobernador, no fue "tortura", sino una “madriza”.

Otra controversia fue la relacionada con el presunto espionaje de su gobierno a opositores políticos y hasta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Bernardo Romero Vázquez.

También durante su gobierno fueron detenidos integrantes de organizaciones sociales, como la del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ), acusados de haber realizado las acciones violentas contra el autobús en el que viajaban funcionarios del gabinete del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el día de la conmemoración del aniversario de la Constitución, el 5 de febrero de 1998.

Durante el sexenio de Ignacio Loyola Vera, el primer gobernador del PAN en la historia de Querétaro, también fueron realizados proyectos como la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), el Centro Cultural "Manuel Gómez Morín" o el "Eco Centro Expositor", el cual alberga actividades como la feria de la entidad.

Pero hubo otra obra que generó polémica, como el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), edificado con más de 50 millones de pesos, y que su sucesor, también del PAN, Francisco Garrido Patrón, terminó por demoler con el argumento de que fueron detectadas irregularidades, como que sus cimientos fueron mal construidos, sin que el exgobernador fuera sancionado.

En su mensaje, al terminar su registro por el tercer distrito, Ignacio Loyola declaró que además de la propuesta, buscará ser un contrapeso en el congreso con el PAN, "para evitar que haya leyes que dañen a la ciudadanía".

Como gobernador de Querétaro, el egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) y expresidente de la Coparmex, limitó recursos a las universidades, como a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la máxima casa de estudios en la entidad, lo que lo confrontó con la entonces rectora Dolores Cabrera Muñoz y lo que derivó en movilizaciones de estudiantes, con la participación de exrectores, como Hugo Gutiérrez Vega.

Hace 3 años, Ignacio Loyola intentó ser el candidato del PAN para el Senado de la República, pero determinaron que la fórmula la conformarían Mauricio Kuri González –quien no es militante del partido– y Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien en una parte de su sexenio fue secretaria de Gobierno.

Sin poder participar en la campaña y tras la derrota del PAN en la elección presidencial, Loyola Vera criticó el proceso para definir las candidaturas en el estado.

"Hoy estamos también inmersos en muchos dedazos, que ha ido debilitando al partido porque entonces pierde la gente la intención o el gusto por participar", dijo a este reportero en entrevista realizado en julio de 2018.

Ignacio Loyola Vera reflexionó, en aquel momento, que el PAN dilapidó las banderas de la no corrupción, la honestidad y la transparencia con las que buscaba distinguirse de otros partidos como el PRI, pero reconoció que a ambos partidos los relacionan.

"No pudimos sostener esas banderas, sin que la gente dijera: 'no, no es cierto, es lo mismo', surge el término del PRIAN, es decir, tanto Acción Nacional como el PRI son lo mismo".

Sin embargo, este 2021, para una gran parte de candidaturas federales el PAN, el PRI y hasta el PRD participarán unidos con la coalición "Sí por México".

Ignacio Loyola Vera incluso admitió que le otorgó una notaría a su hermano, Roberto, el cual ha hecho una carrera política en el PRI, desde secretario particular de Enrique Burgos García –el gobernador priista que entregó el poder a Ignacio Loyola–; secretario de Gobierno en una parte del sexenio de José Eduardo Calzada Rovirosa, presidente municipal de Querétaro (2012-2015) y candidato a gobernador hace ya casi 6 años.

“... es una petición que me hizo mi madre y a mi madre no le niego nada, ni hoy ni nunca”, admitió Ignacio Loyola Vera tras el señalamiento que hiciera el también panista Armando Rivera Castillejos, su exsecretario de Desarrollo Económico.

Además, Ignacio Loyola está casado con María del Carmen Arana de los Cobos, prima del exdirigente nacional del PRI, Fernando Ortiz Arana, quien fue su adversario hace 23 años en la elección para gobernador de Querétaro.